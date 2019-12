Vigili del fuoco volontari, nuovo bando regionale

(red.) Al via il nuovo Bando di Regione Lombardia dedicato alle associazioni che sostengono i distaccamenti dei Vigili del Fuoco volontari sul territorio lombardo. Nel merito è intervenuto il vice Capogruppo della Lega al Pirellone, Floriano Massardi.

“Anche quest’anno – spiega Massardi – Regione Lombardia ha messo a disposizione importanti risorse per i nostri Vigili del Fuoco volontari che, specialmente nelle zone di montagna, come quelle della Provincia di Brescia, svolgono una funzione determinante di presidio del territorio. Il nostro Ente ha stanziato per l’edizione 2020 1 milione di euro complessivo, che sarà destinato per spese di acquisizione delle dotazioni tecniche, fra cui i costi per interventi alle caserme e ai distaccamenti, armadietti per l’equipaggiamento, modifiche all’impianto elettronico, sostituzione di caldaie e climatizzatori, cambio delle serrande nei luoghi di ricovero degli automezzi e molto altro ancora.

Il bando prevede un contributo massimo per progetto di 25 mila euro a fondo perduto e le domande dovranno essere presentate per via telematica, sul portale regionale dedicato, dal 9 di dicembre fino all’1 di gennaio dell’anno 2020.

Si tratta di un’ottima notizia per chi, con passione e dedizione, mette a disposizione il proprio tempo in maniera volontaria dedicandolo alla sicurezza altrui. La Lombardia dimostra nuovamente l’alta considerazione verso i Vigili del Fuoco volontari che – conclude Massardi – svolgono un ruolo certamente non inferiore rispetto a quello dei pompieri effettivi”.