Sicurezza, calano i reati: Brescia meglio di tutti in Italia

(red.) In tutta la provincia di Brescia calano i reati e l’unico che invece aumenta riguarda le rapine in casa. E’ quanto emerge dall’incontro svolto ieri, lunedì 25 novembre, in prefettura a Brescia tra il primo inquilino Attilio Visconti, il questore Leopoldo Laricchia e il comandante provinciale dei carabinieri Gabriele Iemma. Con loro, in visita nel bresciano, il vice ministro dell’Interno Matteo Mauri. Analizzando i dati e confrontando quelli dei nove mesi del 2018 rispetto allo stesso periodo del 2019 si nota un calo dei reati e Brescia è quella migliore rispetto al resto d’Italia.

Ma come detto, l’unico dato in aumento e che incide sulla percezione di sicurezza è quello delle rapine in abitazione, dalle 39 del 2018 alle 43 del 2019. Per il resto, i furti sono calati del 12%, le rapine del 23% e azzerate quelle alle poste. Solo un colpo, invece, commesso ai danni di una banca. Per il resto della criminalità, calo anche degli omicidi da 7 a 2, i tentati da 17 a 12 e gli omicidi colposi da 39 a 29. A livello cittadino i furti nelle abitazioni si sono ridotti quasi di cento unità, dai 581 ai 484.

Cosa ha contribuito a questi numeri in miglioramento? Secondo il vice ministro, al primo posto c’è l’aumento delle forze dell’ordine che ha scoraggiato i malviventi e pari a 135 agenti in più sul territorio. In più, Brescia è stata elevata alla categoria A come questura. Infine, dati positivi arrivano anche dai Codici rossi di allerta contro la violenza sulle donne, visto che dall’inizio del 2019 sono stati denunciati 500 casi.