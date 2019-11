Brescia, Polizia tra i giovani: in piazza Brusato bottiglie di alcol

(red.) Nella notte tra sabato 23 e ieri, domenica 24 novembre, gli agenti della Polizia Locale di Brescia sono stati impegnati nei consueti controlli sul territorio cittadino. In effetti, numerose segnalazioni da più parti indicavano come piazza Tebaldo Brusato, proprio sotto la caserma del comando provinciale dei carabinieri, sia spesso teatro di giovanissimi che si ubriacano e ascoltano musica a tutto volume. Senza disdegnare nemmeno lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti.

E non solo la piazza, ma anche in via Trieste e piazza Santa Maria Calchera dove, a causa del consumo di alcolici e droga, spesso si verificano anche delle risse. Gli agenti, sul posto in divisa o in borghese, hanno accertato che i giovani, spesso minorenni, si ritrovano in piazza dopo aver acquistato alcolici al supermercato e con addosso anche piccole dosi di marijuana o hashish.

Nel momento del blitz si è assistito a una fuga generale e a terra sono state trovate e sequestrate diverse bottiglie vuote di superalcolici. La municipale ha fatto scattare quindici verbali a chi era stato beccato bere alcol in pubblico e venti giovanissimi saranno identificati. Uno di loro aveva alcuni grammi di hashish ed è stato segnalato alla prefettura di Brescia come consumatore e affidato alla famiglia.