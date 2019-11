Brescia, fine settimana di controlli: ritirate tre patenti

(red.) Nella notte tra sabato 23 e ieri, domenica 24 novembre, gli agenti della Polizia stradale con quelli di Stato sono stati impegnati dall’una fino alle 7 del mattino nei consueti controlli per fermare chi si fosse messo al volante dopo aver bevuto troppo o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’area controllata dalle pattuglie di Brescia, Desenzano e Salò è stata quella di Brescia e ha portato a una serie di risultati. Per esempio, un conducente che si era messo alla guida dopo aver assunto droga si è visto ritirare la patente.

E per altri sei potrebbe arrivar un provvedimento simile nel momento in cui le loro posizioni saranno approfondite. Via la patente anche a due conducenti che avevano alzato troppo il gomito. Il bilancio ha visto 62 automobilisti controllati e trenta punti decurtati dai titoli di guida, nella maggior parte a carico di soggetti con più di 32 anni.