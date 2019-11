Lonato, in arrivo l’autovelox sulla tangenziale di via Mantova

(red.) Chi durante le feste di Natale, oppure all’inizio del 2020, dovesse transitare sulla tangenziale di via Mantova, in territorio di Lonato del Garda, nel bresciano, è bene che non prema troppo sull’acceleratore. Infatti, in questo periodo lungo la strada sarà installato il tanto discusso autovelox che sarebbe dovuto entrare in azione già da mesi. Il via libera al dispositivo di rilevazione della velocità è arrivato dall’ultima seduta del Consiglio comunale e si prevede che farà incassare, tra gli enti locali coinvolti e la Provincia gestore della strada, fino a 2 milioni di euro all’anno.

Come detto, l’autovelox doveva essere installato tempo prima, ma il dibattito sulle autorizzazioni per la gestione sulle vie molto trafficate e aspettando un decreto ministeriale aveva spostato in avanti il periodo di installazione. Ora è stata chiusa la gara d’appalto per il noleggio dell’attrezzatura e quindi sarà posta sulla tangenziale nel tratto compreso tra il casello dell’autostrada di Desenzano verso Castiglione delle Stiviere all’altezza del centro commerciale Il Leone e dove non si potranno superare i 90 km orari.

Lonato, tra l’altro, era stato interessato dalla disputa sugli autovelox installati sulla sp 11 prima e dopo la galleria San Zeno e che il ministero aveva fatto rimuovere. Dal punto di vista degli incassi sulle sanzioni che eventualmente scatteranno per gli automobilisti più restii a rispettare le regole, la metà andranno al Broletto e il resto diviso tra Lonato, Bedizzole e Calcinato che condividono la Polizia Locale.