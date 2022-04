Pronto l’immobile di via Mameli: ospiterà la mensa universitaria

Brescia. Alla fine dello scorso marzo sono terminati i lavori edili e impiantistici per la realizzazione della mensa universitaria che occuperà il piano terra e l’interrato dello stabile di Corso Mameli 23, proprietà della società comunale Brescia Infrastrutture, in affitto trentennale all’Università degli Studi di Brescia.

La mensa, voluta dall’Università e dall’amministrazione comunale, oltre a rispondere all’esigenza di potenziare i servizi offerti agli studenti in centro storico – per i quali si potrà garantire lo stesso servizio di ristorazione di cui godono gli studenti del Campus Nord -, completa gli interventi dell’edificio sede dal 2017, al primo e secondo piano, della Sala Studio “Umberto Eco”.

Brescia Infrastrutture, nel corso del 2020 e con un costante confronto con l’Università, ha provveduto a redigere il progetto esecutivo, ad ottenere le necessarie autorizzazioni dagli enti preposti e ad esperire gli atti relativi alle procedure per l’affidamento dell’appalto. A causa delle ripetute inadempienze dell’appaltatore vincitore della gara, l’appalto è stato riassegnato al secondo classificato, la Rvm Impianti di Artogne, che ha completato i lavori. La superficie dei locali è di 1.100 mq più 500 mq di locali tecnici.

L’intervento ha consentito la riqualificazione dei locali dell’immobile con l’installazione di nuovi impianti elettrici, di illuminazione, di trattamento aria, di estrazione fumi e di climatizzazione e la predisposizione di linee atte alla copertura Wi.Fi. all’interno dei locali.

È stato inoltre rimesso in funzione l’ascensore, al fine di consentire l’accessibilità per tutti al piano interrato, e a breve verrà ripristinato l’utilizzo della scala mobile già presente nell’immobile.

Grande attenzione è stata richiesta dall’Università di Brescia anche per gli aspetti dell’accessibilità visiva: per questo motivo anche i percorsi interni verranno adeguati con cartelli tattili e segnalazioni a terra a contrasto.

Anche il colore dominante della dinamica ed efficace decorazione interna, il colore blu istituzionale, parla di Unibs.

L’ammontare dell’investimento, a carico di Brescia Infrastrutture, è di 1.122.000 euro.

L’Università degli Studi di Brescia ha espletato la gara per la gestione della mensa, assegnata alla società Pellegrini spa, la quale nei mesi estivi perfezionerà gli interventi e allestirà gli arredi al fine di garantire, per l’inizio delle lezioni del prossimo anno accademico, l’apertura del servizio mensa.

Grazie alla stretta collaborazione tra Università, Comune e Brescia infrastrutture, un nuovo importante tassello viene così aggiunto alla presenza dell’Università degli Studi nel centro storico, che già annovera il Rettorato, i rinnovati spazi dell’ex canonica di Madonna del Lino, gli uffici di via Gramsci con la sede della Fondazione Eulo-Università di Brescia, le segreterie studenti, gli spazi di Economia e Giurisprudenza (tra cui la sede di corso Mameli del Dipartimento di Giurisprudenza, a pochi passi dalla mensa), la Biblioteca interdipartimentale, alcune residenze e, entro l’anno, l’edificio di Porta Pile completamente ristrutturato.