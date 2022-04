Legambienta: “A2A sia più trasparente sul teleriscaldamento”

Brescia. Continua il botta-risposta tra Legambiente e A2A sulle tariffe applicate all’utenza dal teleriscaldamento in città. Dopo la nota ambientalista e la replica della multiutility bresciano-milanese, è Legambiente Brescia a tornare sul tema, con un comunicato. “Abbiamo letto nei commenti sulla stampa la risposta irritata di A2A sulla nostra posizione sull’aumento dei prezzi del teleriscaldamento”, si legge nel comunicato. “Noi ribadiamo che una società seria deve essere trasparente nei confronti dei propri clienti. La pagine dei prezzi applicati per il teleriscaldamento a Brescia è quella scaricabile a questo indirizzo web. Su questa pagina non vi è alcuna annotazione che i prezzi sono quelli ‘teorici’ ma che non verranno applicati, quindi quelli da considerare sono quelli del trimestre precedente”.

“Che senso ha pubblicare delle tariffe non utilizzate?”, si chiede ancora il presidente di Legambiente Brescia, Danilo Scaramella. “Non riteniamo di fare una polemica sterile, riteniamo solo di fare un servizio ai cittadini che hanno il diritto di sapere perché sono costretti a subire notevoli incrementi del costo del riscaldamento sapendo che l’energia viene prodotta prevalentemente con i rifiuti. A2a non dia risposte stizzite, ma dia giustificazioni serie per gli aumenti che ha attivato”.