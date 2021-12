Dove comprare iscritti YouTube: i siti migliori per acquistare in sicurezza

(red.) Un primo sguardo alla top 5 dei siti dove comprare iscritti su YouTube:

ComprareFollower – la nostra scelta migliore

SocialBoss – garantisce un’esperienza utente semplice

Followerius – perfetto per creare sinergia di marca

PopularityBox – bei pacchetti di iscritti personalizzati

Liketron – fornisce risultati rapidi

YouTube è un social network con un pubblico estremamente diversificato, in cui compaiono utenti di ogni età con passioni e interessi differenti. Molti creators scelgono di condividere i propri contenuti attraverso questa piattaforma, investendo tempo e risorse per creare una community coesa e reattiva.

Ottenere un canale YouTube con molti iscritti, visualizzazioni, commenti e mi piace è spesso una garanzia per ottenere una migliore indicizzazione; i video in grado di generare traffico, engagement e reazioni hanno più probabilità di comparire tra i video consigliati nella bacheca di tutti gli utenti potenzialmente interessati a quel tipo di contenuto. In questo modo, gli iscritti al canale e il numero di visualizzazioni, reazioni e commenti continueranno a salire, alimentando un circolo virtuoso.

Al di là dell’aspetto giocoso o vanesio, YouTube può diventare una fonte di reddito non trascurabile: i proprietari dei canali, infatti, possono guadagnare in diversi modi:

Attraverso le pubblicità presenti nei video (qualora ci sia un contratto di affiliazione con YouTube).

Tramite le donazioni degli utenti, le Super Chat o gli abbonamenti a pagamento.

Con le sponsorizzazioni a pagamento di un prodotto o di una particolare azienda o servizio.

Con la vendita diretta del proprio prodotto personale: questa strada è spesso utilizzata da cantanti, musicisti, autori, artisti e artigiani che desiderano acquisire dei nuovi clienti attivi nel mondo dei social. Per esempio, molti canali dedicati a disegno, scultura o qualunque altro tipo di artigianato sono spesso collegati a un negozio online dove vengono venduti i prodotti originali dello youtuber in questione.

Alcune persone, talvolta dopo anni di impegno costante, sono riuscite a dar vita a un vero e proprio business a partire dai video realizzati su YouTube e parecchi giovani, affascinati da questa opportunità, hanno cercato di replicare la cosa aprendo un canale YouTube in cui dar forma alle proprie idee.

Molti youtuber o aspiranti tali, nonostante l’impegno e la qualità dei propri video, non riescono a ottenere la visibilità che cercano e di conseguenza non monetizzano adeguatamente il proprio canale.

Per boostare il canale e migliorare le performance, alcuni scelgono di comprare iscritti YouTube italiani che aumentino il traffico e contribuiscano a incrementare la visibilità di uno o più video. In questo modo sarà più facile raggiungere un pubblico di nuovi iscritti al canale YouTube reali e interessati ai propri video (pertanto più propensi a generare visualizzazioni vere).

Sono molti i servizi che consentono di comprare iscritti YouTube, commenti, visualizzazioni, like e dislike; tuttavia, è sempre opportuno rivolgersi a siti (italiani e internazionali) dotati di ottime recensioni e di un servizio assistenza adeguato.

Queste piattaforme devono essere perfettamente in grado di fornire dei servizi anonimi, professionali, discreti e affidabili; per semplificarvi la ricerca, abbiamo stilato una lista di piattaforme a cui potreste rivolgervi per aumentare il rendimento dei vostri video.

Se non sapete a chi rivolgervi, ComprareFollower è uno dei servizi più professionali e sicuri da cui comprare iscritti. YouTube non è l’unico social network di cui si occupa la piattaforma; se desiderate migliorare la vostra immagine sui social, potrete fare acquisti anche per i profili Instagram, Twitter Facebook, Spotify, SoundCloud e TikTok.

Il sito mette in vendita una vasta varietà di articoli di ogni dimensione, con prezzi variabili ma mediamente contenuti.

Tra le caratteristiche principali del servizio, ricordiamo le strategie messe in atto per non allarmare l’algoritmo di YouTube: una volta effettuato un ordine e concluso il pagamento, la consegna degli iscritti verrà effettuata più lentamente per imitare una crescita naturale; in particolare, noterete un aumento di massimo 30-50 iscritti YouTube al giorno anche se acquisterete il pacchetto da 5.000 iscritti, che è quello più grande del catalogo. Se volete comprare iscritti senza rischi per la la reputazione del profilo, dovrete necessariamente avere pazienza.

Anche se i servizi non possono essere pagati tramite PayPal, è comunque possibile pagare con carta di credito o debito Visa, Mastercard o Maestro, oppure con il credito Apple Pay e Google Pay.

Ottenere più iscritti su YouTube.

SocialBoss

SocialBoss è una piattaforma sicura e professionale che offre la possibilità di boostare molti profili social (YouTube, Instagram, Facebook, SoundCloud, Twitter, Spotify, Telegram) con like, visualizzazioni e iscritti.

Comprare iscritti YouTube è un procedimento sicuro e garantito: non vi verrà richiesto di inserire la password del canale e potrete effettuare il pagamento con il metodo preferito tra quelli proposti (tra cui ricordiamo le carte Visa e Mastercard, oppure il credito Google Pay).

Vale la pena notare che ogni pacchetto di iscrizioni viene consegnato con un ritmo di 30-50 iscritti al giorno, anche i pacchetti più grandi; per esempio, se scegliete di comprare 5.000 iscritti YouTube, impiegherete diversi giorni per vedere completata la consegna.

I tempi di consegna tendono a essere abbastanza diluiti anche per quanto riguarda l’incremento del numero di visualizzazioni e like.

Il sito detiene una sezione dedicata alle FAQ (in cui potrete leggere le risposte a ogni quesito di base) e un servizio di supporto clienti.

Followerius

Followerius è un servizio sicuro che consente di comprare interazioni e iscritti per migliorare le performance dei propri contenuti, su YouTube e sugli altri social.

Le iscrizioni acquistate sono completamente indistinguibili da quelle naturali, sia per un iscritto regolare, sia per l’algoritmo di YouTube.

PopularityBox

Comprare iscritti YouTube su PopularityBox è una valida alternativa che coniuga sicurezza, professionalità e distribuzione realistica del prodotto.

Il totale degli iscritti acquistati verrà ricevuto solo alcune ore/giorni dopo l’acquisto dei pacchetti, così da limitare i rischi per la reputazione dei vostri canali YouTube o dei vostri profili social.

Se scegliete di boostare anche il numero di reazioni, commenti e visualizzazioni, potrete comprare dei pacchetti anche per questo.

Liketron

Se desiderate comprare iscritti su YouTube in modo rapido, semplice e relativamente veloce, potrete acquistare i vostri pacchetti presso Liketron; si tratta di un sito facile da usare e perfetto anche per le persone meno esperte che vogliono comunque ottenere il massimo dai propri social.

Comprare iscritti YouTube: guida all’acquisto

In genere, acquistare iscritti YouTube è un procedimento molto semplice che può essere concluso con pochissimi passaggi.

Per prima cosa, bisogna scegliere un sito affidabile tra quelli che vi abbiamo suggerito; dopodiché vi basterà selezionare il tipo di articolo più adatto al vostro obiettivo (per esempio un pacchetto di iscritti per il vostro canale YouTube) e inserirlo nel carrello.

I servizi più discreti non chiedono ai clienti di inserire le credenziali del canale YouTube, ma si limitano a richiedere l’URL della pagina.

Tuttavia, è solitamente necessario inserire un indirizzo email per concludere il proprio ordine; infine, vi saranno richieste le credenziali del metodo di pagamento scelto (anche se molti servizi, pur accettando le carte di credito, non consentono di pagare tramite il conto PayPal).

Qualora doveste riscontrare dei problemi di erogazione del servizio, potrete sempre contattare il supporto dedicato ai clienti.

Tenete inoltre a mente che YouTube potrebbe rimuovere periodicamente eventuali iscritti inattivi e che comunque un calo di iscritti acquistati compreso tra il 5% e il 20% va considerato fisiologico ; scegliete un servizio che possa rifornirvi di tutti gli utenti eventualmente persi durante il periodo di garanzia.

Conviene comprare iscritti YouTube?

Non è possibile rispondere a questa domanda in maniera univoca; un canale YouTube in crescita dovrebbe presentare un numero sempre crescente di iscritti, una media coerente di visualizzazioni per video e una quantità di commenti, condivisioni, like e dislike commisurata al numero di visualizzazioni.

Se desiderate comprare iscritti YouTube, vi conviene farlo in modo da non creare grosse sproporzioni; a tal proposito, può essere utile acquistare un numero modesto di iscritti che non dia eccessivamente nell’occhio.

Per ottenere una crescita continua e organica, non potrete affidarvi solo alla strategia di social media marketing che preveda di comprare iscritti YouTube; è necessario impegnarsi su più fronti, così da fidelizzare i vostri iscritti YouTube reali e attirarne di nuovi, soprattutto alla luce del fatto che molto spesso gli iscritti YouTube reali acquistati non sono attivi e non generano visualizzazioni e reazioni.

I vantaggi di comprare iscritti YouTube

Acquistare iscritti YouTube può rivelarsi una scelta di marketing vantaggiosa e capace di fornire risultati in alcuni specifici casi.

Un canale nuovo, appena creato, potrebbe attirare maggiormente l’attenzione dei nuovi iscritti (soprattutto se i contenuti sono di buona qualità); tuttavia, l’alto numero di concorrenti dotati di una fanbase più ampia potrebbe rendervi difficile trovare delle persone potenzialmente interessate ai vostri contenuti, soprattutto durante il primo periodo di vita del canale.

L’atto di comprare iscritti YouTube italiani serve a invogliare un numero sempre maggiore di persone a iscriversi; molti utenti, infatti, non reputano attraente un canale che non mostri già un discreto numero di iscrizioni attive. Inoltre, ottenere una migliore indicizzazione consente di finire più facilmente nei video consigliati di tutti gli utenti potenzialmente interessati.

Comprare iscritti YouTube è un modo per dare valore al proprio brand e farlo apparire più desiderabile, soprattutto se il vostro è un canale atto a promuovere un servizio o un prodotto.

Inoltre, un moderato acquisto di iscritti potrebbe consentirvi di raggiungere più in fretta i requisiti minimi per ottenere la monetizzazione dei contenuti.

Se invece avete già una buona fanbase, potreste valutare la possibilità di comprare iscritti YouTube per ottenere più velocemente il badge di membro verificato (disponibile solo per i creators con almeno 100.000 iscritti).

Quanto costa un pacchetto di iscritti su YouTube?

In generale il prezzo può variare in base alla dimensione dei pacchetti scelti; più il pacchetto è grande, maggiore sarà il prezzo.

Un pacchetto di 50 iscritti YouTube potrebbe costare tra gli 8 e i 12 euro, un pacchetto da 100 tra i 12 e 16, un pacchetto da 500 potrebbe costare circa 40 euro e un pacchetto da mille circa 70.

Comprare iscritti YouTube in maggior quantità può essere economicamente vantaggioso, ma i canali più piccoli farebbero bene a non comprare iscritti YouTube in quantità eccessiva per evitare una crescita improvvisa, smisurata e inspiegabile.

Non affidatevi ai servizi eccessivamente economici o rapidi nel consegnare gli iscritti; la qualità richiede il giusto prezzo e le giuste tempistiche.

Alcuni siti sono in grado di offrire anche dei pacchetti personalizzati, disponibili su richiesta; essendo fuori catalogo, il prezzo potrebbe essere più alto del normale.

Acquistare iscritti su YouTube è una procedura illegale?

Non è illegale, anzi: si tratta di una procedura priva di rischi dal punto di vista legale. Tuttavia, l’acquisto di traffico artificiale viola i termini di servizio di YouTube che vengono accettati in fase di iscrizione.

Affidandosi a servizi di scarsa qualità, è possibile che l’algoritmo di YouTube riesca a identificare un’attività anomala e a prendere provvedimenti a riguardo; tali provvedimenti vanno dalla semplice rimozione degli iscritti acquistati fino al ban del canale.

Le soluzioni per scongiurare questa possibilità e ridurre al minimo i rischi prevedono di affidarsi a un servizio che consenta di comprare iscritti YouTube in completa sicurezza.

Acquistare iscritti su YouTube: conclusioni

Comprare iscritti YouTube può essere un investimento in grado di dare risultati e benefici sul breve e sul medio termine, purché abbiate l’accortezza di effettuare il vostro ordine solo presso siti affidabili.

Una volta acquistato un pacchetto di iscritti, dovrete mettere a frutto l’opportunità di attirare un pubblico maggiore e migliorare il vostro engagement ottimizzando il canale con vari accorgimenti, tra cui:

Miniature coerenti, graficamente piacevoli e facilmente riconoscibili.

Titoli azzeccati e non clickbait.

Metadati (tag, descrizioni, parole chiave) accurati.

Interazione frequente con il pubblico tramite risposte e like ai commenti migliori.

Attenzione al feedback e alle richieste degli iscritti YouTube più attivi.

Pubblicazione di contenuti di alta qualità, informativi e godibili.

Video in collaborazione con un altro canale che pubblichi contenuti affini.

Investire in microfoni, webcam, software di editing e di fotoritocco.

Uso incrociato di più piattaforme: non è raro che gli utenti con molti iscritti su altri social network (come Instagram o TikTok) riescano ad attirare anche gli iscritti di YouTube.

Per quanto acquistare iscritti al canale YouTube possa determinarsi una buona scelta di marketing in molte circostanze, non può comunque essere l’unica.

Di conseguenza, un aspirante youtuber che voglia catturare un pubblico italiano (o sparso in tutto il mondo) dovrà impegnarsi anche su altri fronti, così da valorizzare maggiormente il proprio acquisto.