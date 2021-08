Civile, nido Battibaleno, convenzione scaduta: “E adesso?”

(red.) “Esprimiamo la nostra solidarietà alle mamme e ai papà dipendenti dell’ospedale civile di Brescia che, in vista dell’imminente ripartenza della scuola nel mese di settembre, ad oggi non hanno ancora certezza sulla prosecuzione del servizio di nido aziendale; servizio che da anni viene garantito con ampie fasce orarie strutturate ad hoc per il personale turnista”.

Con una nota, FpCgil Brescia stigmatizza il mancato rinnovo della convenzione ventennale tra l’Asst Spedali Civili e la cooperativa Elefanti Volanti che eroga il servizio all’asilo Battibaleno di via Maiera, a Costalunga.

“Questo progetto”, viene spiegato, “nato dal coinvolgimento dell’Azienda Spedali Civili e del Comune di Brescia, proprietario dell’immobile, nonché del privato sociale con il lavoro diretto della cooperativa Elefanti Volanti, ha rappresentato per l’intera collettività un servizio all’avanguardia, che ha permesso negli anni la realizzazione della cosiddetta conciliazione vita -lavoro, consentendo al personale sanitario di gestire figli e turni, all’ospedale di organizzare e garantire le prestazioni sanitarie e all’utenza di riceverle al meglio”.

Il servizio di nido, infatti, eroga un servizio spalmato su un orario molto esteso (6,30-22), tale da consentire ai lavoratori turnisti di poter lasciare i figli in custodia presso una struttura vicina al posto di lavoro e, per altro, recentemente rinnovata (aprile 2021).

“Gli ultimi avvenimenti che hanno visto l’azienda ospedaliera fuori dalla convenzione con il Comune, con la conseguente impossibilità di erogare il servizio per i turnisti come “nido aziendale” con le relative agevolazioni, ci hanno spinto a scrivere all’azienda e al Comune” viene sottolineato dal sindacato.

“Crediamo sia necessario trovare soluzioni condivise e finanziare risorse al fine di ripristinare ed allargare il servizio anche nei plessi periferici dell’ospedale”. “Sarebbe davvero grave”, continua la nota di FpCgil, “da parte di due istituzioni così importanti per la città come ospedale e comune, lasciare a piedi le famiglie che, con così poco preavviso dovrebbero organizzarsi e aspettare interventi di welfarizzazione del servizio, che, anche se previsti dal contratto collettivo e dalle norme, non saranno di imminente realizzazione”.

“Ci aspettiamo pertanto che Spedali Civili e Comune si facciano carico insieme di queste richieste da parte dei lavoratori/cittadini, rappresentando al meglio lo spirito istituzionale e sociale all’avanguardia di questa città, invece di accentuare atteggiamenti di evitamento del problema” chiosa la sigla sindacale.

La richiesta formulata è quella di “un incontro urgente con tutti gli attori coinvolti per la gestione di questa situazione sia per il breve che per il lungo periodo”.

L’assessore alla Pubblica Istruzione in Loggia, Fabio Capra Fabio, si è detto disponibile al dialogo e alla collaborazione con l’azienda ospedaliera sottolineando però che la scelta degli spedali Civili è orientata all’utilizzo di voucher spendibili a seconda delle preferenze.

Un’ipotesi palesata da Capra è quella di un prolungamento della convenzione (in scadenza questo venerdì 27 agosto) fino a dicembre, ma la situazione non sarebbe facilmente risolvibile nel breve tempo.