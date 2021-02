Vaccino anti-Covid, assistenza dal numero verde dei Giovani Dem

(red.) I Giovani Democratici della Lombardia informano in un comunicato di aver istituito, grazie al sostegno di iscritti e volontari, “un numero verde di supporto per la prenotazione dei vaccini in tutta la regione. Chiamando il numero 331 807 8015, ogni giorno dalle 9 alle 21 sarà possibile parlare con collaboratori che aiuteranno i cittadini a districarsi nei portali regionali per prenotare la propria vaccinazione. In questo modo l’organizzazione giovanile intende porsi al fianco degli anziani che in questi giorni, qualora impossibilitati a recarsi in farmacia, sono chiamati a muoversi da soli nei meandri della digitalizzazione dei servizi. L’iniziativa è attiva e funzionante su tutto il territorio lombardo, Brescia inclusa”.

“Le persone più fragili”, commenta il segretario provinciale Paolo Apostoli, “dopo essere state messe in difficoltà dal virus, si trovano in molti casi ora sole davanti alle procedure digitali d’accesso ai servizi pubblici, le quali costituiscono spesso uno scoglio insormontabile per i meno affini con la tecnologia. Questa iniziativa è per noi la continuazione della campagna #iorestoacasa, abbiamo aiutato i più deboli allora, lo facciamo di nuovo, per sconfiggere il virus insieme”.