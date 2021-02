Fp Cgil: “Finalmente è possibile potenziare il servizio sociale”

(red.) La Fp Cgil di Brescia informa con un comunicato che “si fa promotrice sul proprio territorio e attraverso l’interlocuzione con gli ambiti territoriali della grande occasione offerta dalla Legge di Bilancio 2020. Finalmente, dopo decenni di misure precarie orientate all’assistenzialismo, la normativa sembra offrire l’opportunità di investire sui territori per il potenziamento del servizio sociale mettendo a disposizione risorse per l’assunzione e la stabilizzazione della figura dell’assistente sociale quale regista dei servizi del territorio e in favore della comunità”.

“Quanto accaduto sui nostri territori nell’ultimo anno”, prosegue la nota firmata dal segretario generale Enzo Moriello, “ha mostrato in maniera drammatica come ad una crisi sanitaria non si possa rispondere solo con un incremento di servizi ospedalieri, ma con uninvestimento importante e stabile nella ricostruzione dell’intero sistema sociale e produttivo. Un investimento che, grazie alla messa a disposizione di fondi per l’assunzione di personale a tempo indeterminato (40 mila euro per un’assistente sociale in un rapporto da 1 ogni 5.000 abitanti e 20 mila euro in un rapporto di 1 ogni 4.000 abitanti) possa qualificare il lavoro di tanti operatori che oggi lavorano sui nostri territori con contratti precari e in balia dei continui cambi d’appalto”.

“Un investimento sul servizio pubblico e sulla riappropriazione della funzione pubblica di tutela del territorio troppo spesso soggetta a delega”, conclude la Fp Cgil. “Un primo passo verso la costruzione di un sistema integrato di salute sul territorio di tutela dei cittadini e delle condizioni di lavoro degli operatori”.