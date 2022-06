Link, primo intervento: due murales in via Italo Svevo a San Bartolomeo

Brescia. Martedì 14 giugno prende il via, nel quartiere San Bartolomeo, il primo intervento del festival di arte urbana Link – Nuove strategie culturali per le periferie bresciane.

Per l’edizione del 2022 si passa dall’Arte Urbana a diverse forme di arte nello spazio urbano. L’idea è quella di portare delle opere d’arte nei luoghi del vissuto quotidiano così che, volontariamente o inaspettatamente, le persone possano incontrare i lavori degli artisti in luoghi comunemente non associati all’arte. La forza di questo progetto sta appunto nella creazione di un “museo imprevisto” per cui le persone si troveranno a fruire di contenuti culturali, anche involontariamente, passeggiando per le vie del loro quartiere.

Saranno realizzati due murales in via Italo Svevo. Il primo, al civico 8, sarà opera dell’artista NeSpoon (https://nespoon.art) dal 14 al 18 giugno. NeSpoon è un’artista di strada polacca che dipinge sulle pareti pizzi e merletti della tradizione del luogo. Si definisce nata nel 2009, anno in cui inizia a dipingere.

Dal suo sito: “Sono nata nel 2009. Il pizzo è diventato presto la mia firma stilistica. Perché il pizzo? Non ne ho idea. Non mi è mai piaciuto il pizzo. Prima di iniziare a lavorarci, pensavo che il pizzo fosse qualcosa di antiquato, proveniente dall’appartamento polveroso di una nonna.

Oggi mi sembra che ogni pizzo racchiuda armonia, equilibrio e un senso di ordine naturale. Non è forse questo che tutti noi cerchiamo istintivamente? I merletti hanno cominciato a interessarmi quando ho iniziato a lavorare in ceramica. È uno dei modi più popolari per decorare i piatti in tutto il mondo. Si spinge il pizzo sull’argilla fresca e così si crea il motivo. Un giorno ho pensato che questi motivi sono belli anche da soli. Non hanno bisogno di un pretesto come un piatto o una tazza per esistere. Il merletto si è evoluto da molte altre tecniche, quindi è impossibile affermare che sia nato in un solo luogo. Tuttavia, la città il cui nome è stato associato per la prima volta al merletto è Venezia. È lì che sono stati stampati i primi libri di modelli di merletto conosciuti (Le Pompe negli anni 1550). Nei primi anni, la città fungeva da centro di diffusione della conoscenza del merletto. Nel 1600, in molti centri del continente si producevano merletti di alta qualità. Con l’evoluzione dell’emigrazione dall’Europa, si è evoluta anche la delicata tecnica della tessitura del merletto e, nei secoli successivi, l’abilità e la richiesta si sono diffuse in tutto il mondo”.

Il secondo, al civico 6, sarà opera dell’artista Joys (http://www.joys.it) dal 20 al 24 giugno. Nato a Padova nel 1974, Joys vive e lavora a Padova. Joys, inizia la sua carriera artistica negli anni novanta e, come molti writers, comincia scrivendo il suo nome sul muro e focalizza la sua ricerca sul lettering, prima come esigenza di esistenza poi trasformandosi in esigenza di evoluzione. Velocemente, espande il suo lavoro arricchendolo di spessore e matericità. La sua ricerca va oltre le due dimensioni e acquista nel tempo una plasticità che si appropria del territorio e della fruizione di un pubblico involontario e inconsapevole.

In bilico tra undeground e istituzionale, la ricerca di Joys è stata riconosciuta dagli addetti ai lavori del sistema dell’arte come inedita e personalissima grazie anche al suo maniacale studio del lettering: forme che nel tempo si stratificano e si arricchiscono di livelli e linee con cui Joys ha costruito labirinti impossibili dove nulla è lasciato al caso e le forme ubbidiscono sempre a precise regole logiche e geometriche.

Da anni Joys ha esteso il suo linguaggio anche alla scultura, utilizzando materiali diversi ma mantenendo sempre uno stile unico, quello stesso stile che da 20 anni lo rende inconfondibile sui muri di tutto il mondo.

Link è il festival di arte urbana che ha visto avvicendarsi, durante le sue 6 edizioni dal 2016 al 2021, 40 artisti affermati a livello internazionale della scena dell’Arte urbana all’opera in diverse aree della città di Brescia. L’iniziativa, pensata ed organizzata dall’Associazione Culturale True Quality, è stata il punto di arrivo di un progetto che ha coinvolto un grande numero di realtà presenti sul territorio, con l’obiettivo di una valorizzazione culturale di aree periferiche della città.

Il progetto Link è finanziato da Fondazione Cariplo nell’ambito del Bando Per la Cultura, con il contributo di Fondazione ASM e la partecipazione del Comune di Brescia.

Gli interventi alle due pareti a San Bartolomeo sono stati finanziati da Brescia Infrastrutture, Brescia Mobilità, Fondazione della Comunità Bresciana e Franchi&Kim.

Partner e Collaboratori: partner di progetto sono la Cooperativa il Calabrone e la Fondazione Bobo Archetti, collaboreranno alla realizzazione delle attività I Gnari de Mompià, Informagiovani Brescia, FIAB, Brecycling Cicloofficina, Maledizioni, LABA.