Fondazione Asm, “Non solo risorse economiche, ma idee e competenze”

Brescia. Partecipare alla crescita civile e sociale della comunità trasformando i bisogni in opportunità. È questo l’impegno della Fondazione Asm che presso l’auditorium del Collegio Lucchini a Brescia ha presentato il Bilancio Sociale di Missione 2021.

Il presidente Felice Scalvini ha illustrato i dati dell’attività per l’anno appena trascorso e ha evidenziato la molteplicità degli interventi ispirati ad una filantropia evoluta. Non solo risorse economiche, ma soprattutto idee, competenze e relazioni fanno parte del patrimonio messo a disposizione delle organizzazioni locali in funzione di una crescita collettiva.

Sono stati 135 gli enti sostenuti nel 2021 di cui 26 in territorio bergamasco. 1.086.325 euro i contributi deliberati a fronte di una richiesta pari a 1.187.342 euro.

Presente all’incontro il presidente di A2A, Marco Patuano, che ha sottolineato il valore delle fondazioni per un’azienda che, pur in una dimensione internazionale, vuole mantenere un legame forte con il territorio nel quale è nata e si è sviluppata.

La presentazione del bilancio è stata l’occasione per proseguire il dialogo con le diverse realtà intrapreso a partire dalla condivisione del piano triennale nello scorso autunno e per presentare il nuovo logo che, insieme al neonato sito web, ha l’obiettivo di creare riconoscibilità e coerenza visiva tra le fondazioni di A2A.

“Ai destinatari dei nostri interventi va il grazie più sentito”, ha detto tra l’altro Scalvini rivolgendosi a enti e associazioni del territorio, “perché sono loro, con la qualità delle idee e delle proposte presentateci e all’impegno nel realizzarle, che permettono a noi – consiglieri e collaboratori della Fondazione – di portare a compimento il compito affidatoci: quello di allocare nel modo più utile ed efficace le risorse che A2A ogni anno mette a disposizione”.