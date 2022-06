Brescia, mancano 109 medici di base: 39 ambiti in sofferenza

Brescia. Nel Bresciano mancano 109 medici di base (su 800 in attività), 39 gli ambiti territoriali carenti dell’Ats Brescia, mentre in Ats Valcamonica è vacante un posto da titolare a Bienno, a Capo di Ponte, Cevo, Paisco, Angolo, Piancamuno, Pisogne, Darfo Corna, due a Darfo e Edolo. Complessivamente ono 109 i posti vacanti, attualmente retti da supplenti incaricati dall’Agenzia di tutela della Salute.

Regione Lombardia, il prossimo 15 giugno, aprirà il bando per i camici bianchi da inserire in graduatoria, con una rilevante novità: per la prima volta, infatti, potranno partecipare anche i medici non residenti nel territorio di assegnazione.

Un settore in sofferenza e che sempre meno attrae i laureati, maggiormente votati a scegliere altre tipologie di specializzazione, come dimostrano i 20 posti vuoti su 75 al primo anno del corso di formazione in Medicina generale gestito da Ats Brescia.

E certo non sono piaciute le parole dell’assessore al Welfare lombardo, Letizia Moratti, di “utilizzare” infermieri al posto dei medici di Mgm, per supplire alle carenze.

Per il direttore di Ats Brescia, Claudio Sileo, se la crisi c’è, tuttavia questa non è così marcata, tanto che tutti gli assistiti del territorio bresciano hanno un medico di riferimento, anche nelle zone più disagiate da raggiungere dove, tuttavia, spesso, si verificano rinunce, per le difficoltà logistiche di dover raggiungere più località anche lontane tra loro.

Certo è, anche, che la situazione potrebbe farsi più critica con la riorganizzazione sanitaria prevista dalla riforma, con i medici di base che dovranno “dividersi” tra studi e Case di Comunità.