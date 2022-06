Autotrasporto, a Brescia mancano 2500 autisti

Brescia. La carenza di autisti è da tempo un’emergenza per l’autotrasporto. In Italia ne mancano almeno 20 mila, solo 2.500 a Brescia, uno dei distretti produttivi più dinamici del paese. Ma i camion restano sempre più fermi nei piazzali delle aziende.

Non è un fenomeno recente, ma ora, oltre ai pensionamenti, ad incidere anche i costi per la patente e le tempistiche per l’ottenimento (12 mesi circa di media) ed una valutazione della tipologia di lavoro ritenuto logorante. A pesare anche il calo di autisti stranieri, in continuo calo.

«Per troppo tempo si è ignorata questa emergenza; oltre agli incentivi per avvicinare i giovani al mestiere, la prima cosa da fare è una convenzione extra Ue per dare reciprocità di valore alle patenti conseguite nei paesi extra Ue», è la proposta di Giuseppina Mussetola, segretaria provinciale di Fai-Conftrasporto Brescia.