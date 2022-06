Salò, appostamenti fissi caccia: sono autorizzati sotto il profilo paesaggistico e urbanistico-edilizio?

Salò. Gli appostamenti fissi di caccia in Lombardia sono autorizzati sotto il profilo paesaggistico e urbanistico-edilizio? Lo chiedono le associazioni ambientaliste lega per l’Abolizione della Caccia (L.A.C.) e Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) che, venerdì 3 giugno, hanno inviato «una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti in relazione a un appostamento fisso di caccia nella località boscosa di Rucculi, in Comune di Salò (Brescia).

«Coinvolti- viene spiegato- il Ministero della Cultura, il Comune di Salò, l’Ufficio Territoriale Regionale di Brescia, la Soprintendenza bresciana per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, i Carabinieri Forestale, informata per opportuna conoscenza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia».

«In Lombardia- continuano le associazioni- gli appostamenti fissi di caccia sono autorizzati ai sensi della legge regionale Lombardia n. 26/1993 e s.m.i. (art. 25, comma 5°), tuttavia non si ha certezza del rispetto della normativa di tutela paesaggistica (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e urbanistico-edilizia (D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.)».

«La giurisprudenza costituzionale ha affermato chiaramente che non compete al legislatore regionale disciplinare ipotesi di esenzione, rispetto ai casi per i quali la normativa dello Stato subordina l’esecuzione di un intervento al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (es. Corte cost. n. 66/2012), posto che tale istituto persegue, finalità di tutela dell’ambiente e del paesaggio, rispetto alle quali la legge regionale, nelle materie di propria competenza, può semmai ampliare, ma non ridurre, lo standard di protezione assicurato dalla normativa dello Stato e penale» aggiungono Lac e GrIG .

«Così- riportano- ha affermato la Corte costituzionale anche in tema di appostamenti fissi di caccia (Corte cost. n. 139/2013) e di analogo orientamento è la giurisprudenza penale (vds. Cass. pen., Sez. III, 7 luglio 2016, n. 28233)».

«In Veneto, un’ampia campagna di accertamenti e interventi ha portato negli anni scorsi all’intervento della magistratura, della polizia giudiziaria e di varia amministrazioni locali con alla successiva rimozione di numerosissimi altane e capanni di caccia abusivi e al conseguente ripristino ambientale. Nella Regione Lombardia sono decine di migliaia gli appostamenti fissi di caccia, circa 8 mila solo nella Provincia di Brescia» chiosano le associazioni.

«Ora si attendono gli esiti dei controlli richiesti. Negli anni scorsi, dopo anni di denunce e istanze ecologiste, gli appostamenti fissi di caccia sul lago d’Iseo sono stati finalmente rimossi», conclude la nota di Gruppo d’Intervento Giuridico e Lega per l’Abolizione della Caccia Brescia.