Stalking a due avvocati, condannato (ex) cliente

Brescia. Due anni di reclusione (senza sospensione condizionale della pena) per atti persecutori nei confronti di due avvocati. Quelli ingaggiati dallo stesso imputato per difenderlo in una causa civile contro alcuni vicini di casa e poi diventati bersaglio di stalking del cliente.

Il 73enne della Bassa condannato dal tribunale di Brescia aveva assunto i due legali, civilisti, marito e moglie, per intentare una causa nei confronti di un vicino, a motivo di una canna fumaria “molesta”.

Il procedimento aveva subito però alcuni intoppi, troppi per l’anziano cliente che, insoddisfatto di come stava procedendo l’iter giudiziario, ha così iniziato ad attuare una serie di molestie nei confronti dei de professionisti, tanto da costringerli a rinunciare al mandato. Di fronte alla richiesta di essere pagati per il lavoro svolto, il 73enne ha inviato alcuni esposti all’Ordine degli avvocati, non mancando di insultare e minacciare i due avvocati ogni qual volta se ne presentasse occasione.

Non solo, l’uomo ha avviato anche una sorta di “campagna denigratoria” sui social media, ai danni dei due legali, accusati di “avere complottato” con la parte avversa nella causa intentata dall’anziano.

I due professionisti hanno dunque dovuto cambiare abitudini di vita non frequentando più il centro del paese per il timore di incappare nel cliente molesto, installando telecamere di videosorveglianza nell’ufficio e, infine, si sporgendo denuncia per stalking.

Il giudice ha ravvisato la sussistenza degli atti persecutori messi in atto dall’oramai ex cliente, che si è sempre difeso affermando di avere solamente criticato l’operato dei due avvocati.