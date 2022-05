Maltrattamenti alla moglie, condannato a tre anni

Brescia. Tre anni e un mese di condanna per il marito violento, portato in tribunale dalla moglie che lo accusava di maltrattamenti.

La sentenza pronunciata nei confronti di un ghanese di 32anni, accusato anche di lesioni gravi, residente in Valsabbia con la moglie, connazionale, e due figli di sette e nove anni, dà ragione alla denuncia presentata dalla donna nel 2020, quando, stanca dell’ennesimo sopruso, decise di sporgere querela. Ciò avvenne dopo l’arresto del compagno, avvenuto l’11 marzo del 2021 dai carabinieri, dopo l’ennesima aggressione in cui la donna era stata prima offesa verbalmente e poi colpita con un pugno all’orecchio.

La pubblica accusa aveva chiesto tre anni e due mesi di pena. All’origine delle vessazioni motivi di carattere economico: il 32enne pretendeva che la moglie gli versasse tutto ciò che guadagnava, picchiandola se si rifiutava. Episodi che avvenivano anche alla presenza dei figli minorenni.

L’uomo è stato condannato anche a versare una provvisionale di 4mila euro.

Si è sempre difeso affermando che la moglie, in un’ occasione, si sarebbe procurata da sola le ferite e in un altro caso avrebbe reagito con uno schiaffo ad una aggressione della donna.