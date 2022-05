Depuratore del Garda, stop ai cantieri sulla sponda veronese

Garda. Subiscono uno stop i lavori del depuratore del Garda sulla sponda veronese del Benaco. Il motivo? Ufficialmente per non interferire con la stagione estiva oramai alle porte, ma, in realtà, il motivo sarebbe economico, con ben 72 milioni di euro che mancherebbero all’appello. Cantieri in stand by fino ad ottobre, mentre l’Azienda Gardesana Servizi ha chiesto alla Regione Veneto di appellarsi al Governo affinchè i lavori vengano inseriti nel Pnrr.

Il problema dei finanziamenti era già stato sollevato dai comitati bresciani che si oppongono alla realizzazione del collettore a Gavardo e a Montichiari: 100 milioni di euro (60 per Brescia e 40 per Verona, a fondo perduto) sono apparsi da subito come insufficienti per un intervento di tale portata, stimato in 230 milioni di euro.

Per i comitati una situazione analoga, se non peggiore, si profila per l’infrastruttura sulla sponda bresciana: la cifra, sulla carta, sarebbe ben di tre volte superiore alle disponibilità attuali. Per i comitati che osteggiano il nuovo maxi depuratore basterebbe apporre alcuni interventi alla condotta sublacuale, che potrebbe durare, nelle condizioni attuali, sino al 2035, come rilevato anche delle note tecniche redatte da Acque Bresciane in una relazione datata 14 giugno 2021 in cui non si ravvisano fenomeni di corrosione tali da implicare una immediata sostituzione delle tubature.

Sulla “vexata quaestio” del depuratore del Garda è intervenuta, ancora una volta, Europa Verde che, attraverso un’interrogazione del deputato Devis Dori chiede perché «non si vuole effettuare uno studio completo di ecologia fluviale sul fiume Chiese». «Ho depositato- spiega Dori- una nuova interrogazione parlamentare al Ministero della Transizione ecologica sulla questione delle opere di collettamento e depurazione del lago di Garda».

«Il 25 marzo scorso, assieme all’eurodeputata Eleonora Evi (Europa

Verde)- spiega il deputato- ho incontrato la commissaria straordinaria, la prefetta di Brescia Maria Rosaria Laganà, alla quale ho chiesto di verificare se sia mai stato compiuto uno studio completo di ecologia fluviale sul fiume Chiese. Se è già stato realizzato, è necessario che l’esito di tale studio venga pubblicato; in caso contrario, è necessario disporlo prima possibile».

La risposta di Laganà è stata un “no”, così motivato, come riferisce Dori: «Riguardo le valutazioni di tipo ecologico richieste in aggiunta, si fa

presente che lo stato ecologico di un fiume è influenzato da molteplici fattori (uno per tutti, il grado di naturalizzazione delle sponde) sulla maggior parte dei quali la presenza di opere come quelle in questione non ha alcuna influenza».

Da qui la nuova interrogazione al Ministero della Transizione ecologica chiedendo di accertare gli effetti dell’attuale progetto e la richiesta di un accesso agli atti dei campionamenti effettuati periodicamente sulle acque del Benaco.