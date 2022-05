Droga nelle mutande: arrestato pusher all’Ideal Standard

Brescia. Sorpreso dalla Polizia Locale all’Ideal Standard, la zona industriale dismessa di via Milano, in città, con la droga occultata nella biancheria intima.

In manette è finito un 32enne tunisino da poco tornato in libertà, pregiudicato per rapina e tentata violenza sessuale.

Il pusher è stato fermato giovedì sera: gli agenti lo hanno notato con un capannello di persone, noti consumatori di sostanze, quindi l’uomo si è allontanato in sella ad un bicicletta per fare ritorno poco dopo nell’ex area industriale con un cliente.

A quel punto è scattato il blitz della Squadra operativa del Nucleo di polizia giudiziaria della Locale.

Alla vista dei poliziotti, il 32enne ha provato a fuggire, ma è stato bloccato e portato al Comando di polizia in via Donegani. Addosso, occultati nelle mutande, aveva sette grammi di cocaina. Arrestato in flagranza è stato processato per direttissima e l’arresto convalidato.