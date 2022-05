Dentro Casa Expo al Brixia Forum il 5-6 e 12-13 novembre

Brescia. Arredi, complementi, finiture, interior design, garden, wellness e sostenibilità. Mostre, food e tanto altro. È davvero ricco il programma che proporrà la nona edizione di Dentrocasa Expo, la fiera gestita da Events Factory Italy del Gruppo Bologna Fiere, dedicata al design, all’arredamento e ai servizi per la casa.

Due weekend dedicati al design gl al Brixia Forum di via Caprera, a Brescia: 5, 6 novembre e 12, 13 novembre.

Il programma è stato presentato venerdì, 13 maggio con la partecipazione di Donato Loria, Manager del Gruppo Bologna Fiere e CEO, Events Factory Italy: Silvia Ingravallo, Exhibition Manager, Events Factory Italy; Carlo Massoletti, Presidente, Confcommercio, Ascom Brescia; Gianpaolo Natali, Presidente, Principemedia Editore, Rivista Dentrocasa e Francesco Cerea, Ristorante Da Vittorio di Brusaporto.

«Il concetto di casa è cambiato e la pandemia è stato un acceleratore di questa trasformazione. DentroCasa Expo, è il racconto del design frutto dell’ingegno e della tradizione del made in Italy che nasce nella provincia produttiva italiana, di cui questo meraviglioso territorio ne è una prova di eccellenza. –dichiara Donato Loria – I mercati non comprano prodotti ma le storie e la cultura che li caratterizzano. DentroCasa Expo ha numerose storie da raccontare attraverso i suoi espositori, è un contenitore ricco di valori che trasmette il meglio della tradizione locale e facilita nuove opportunità di business».

«Un’iniziativa di alto valore per la città, per i nostri negozi e per i nostri commercianti» ha aggiunto Carlo Massoletti, presidente di Confcommercio Brescia. «Dentro Casa Expo rappresenta una importante fiera per il settore e siamo orgogliosi di poter collaborare con una realtà autorevole come il Gruppo Bologna Fiere per rendere gli imprenditori del commercio e la nostra città parte attiva di questa manifestazione».

Tra le novità di questa edizione, DentroCasa Live: le dirette streaming dagli stand racconteranno e faranno emergere la cultura e i valori che i prodotti rappresentano. I collegamenti dai singoli stand racconteranno al pubblico, non più solo quello che succede nel contenitore fiera, ma il contenuto autentico. Un grande veicolo di comunicazione in un momento in cui la pandemia ha spostato l’importanza della comunicazione verso il live e la diretta.

“A Cena da Vittorio” con lo chef stellato Francesco Cerea: «Sappiamo cosa rappresenta “Vittorio” per il territorio lombardo e quanto prestigiosa sia la sua storia nel panorama dell’Alta Cucina – continua Silvia Ingravallo – L’obiettivo è di rendere accessibile ciò che con la pandemia non ci è stato concesso. In questa iniziativa, che abbiamo chiamato appositamente A cena da Vittorio, le persone potranno cenare non da Vittorio, ma con Vittorio, perché tutto quello che farà lui e il suo staff in questa cena speciale, sarà condiviso con gli ospiti in diretta. Sarà come cenare nella cucina di un grande chef e mentre si gustano i suoi capolavori si vive anche l’esperienza della progettazione e la preparazione del piatto. Voci, segreti e soprattutto soluzioni. Riservarsi un posto a cena in questo evento esclusivo, sarà una vera esperienza per tutti».

«DentroCasa Expo è in evoluzione, stiamo già lavorando per l’edizione 2023: strizzerà sempre di più l’occhio al design, ai produttori locali e alla cultura dei territori. Lo farà però in modo nuovo e soprattutto itinerante».