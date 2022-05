Brescia Buona festival: dal 29 maggio gli eventi 2022

Brescia. Cosa succederà il 29 maggio? Tutte le dimore bresciane del gusto e dell’accoglienza che aderiscono alla rete di Brescia Buona, situate in un territorio vasto che va dal Brescia alla Valle Camonica, dalla Franciacorta alla Valle Sabbia e al lago di Garda – saranno aperte per raccontare storie di cultura, buona tavola e solidarietà attraverso visite guidate, degustazioni, concerti, laboratori di cucina per bambini e molto altro ancora.

Un programma tutto da scoprire, così come da scoprire sono le cooperative che lo promuovono e che offrono opportunità di inserimento lavorativo e inclusione a persone con fragilità.

«Brescia Buona» è una rete formata da dieci cooperative sociali, attive in provincia di Brescia nell’ambito della ristorazione e dell’accoglienza solidale per favorire l’inserimento e la permanenza nel mondo del lavoro di persone svantaggiate. Scopo della rete, nata nel 2020, è favorire la conoscenza reciproca, condividere buone prassi e sviluppare azioni di valorizzazione delle attività e dei prodotti attraverso iniziative culturali e di comunicazione.

Ricco il programma di eventi che mescolano, alla buona cucina, visite culturali alle bellezze artistiche di Brescia e provincia ed appuntamenti musicali.

Tra i primi in calendario quello con Alborea, Società Cooperativa Sociale Onlus, alla Cascina Parco Gallo di via Corfù a Brescia, domenica 29 maggio, che prevede, alle 10,30, la visita guidata alla Pinacoteca Tosio Martinengo con Fabio Larovere e, alle 12,30 il Menù Brescia Buona, con accompagnamento musicale dal vivo del pianista Giovanni Colombo (Prenotazioni e info: 328 5897828). Altra proposta è quella di Anemone Società Cooperativa Sociale Onlus presso l’Oratorio San Benedetto in via Divisione Acqui, 105 a Brescia, che prevede, alle 12,30 il menù Brescia Buona a 15 euro con menù bambini. A seguire intrattenimento musicale con Mauro Faccioli, drum circle (Prenotazioni e info: 338 782595). Tutti gli altri eventi sono consultabili sul sito www.bresciabuona.it .