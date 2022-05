Manerba, rubò denaro della scuola: deve versare 170mila euro

Manerba del Garda. Ammonta a circa 170mila euro il risarcimento di cui deve rispondere l’ex direttrice dei servizi generali e amministrativi del Circolo didattico di Manerba del Garda (Brescia), una 63enne già condannata a due anni per i reati di peculato e falso.

La cifra dovrà essere versata al Ministero dell’Istruzione come risarcimento per il «danno patrimoniale e di immagine provocato».

Secondo quanto ricostruito in aula, la dipendente infedele, tra il 2001 e il 2014 avrebbe trasferito sul suo conto corrente soldi di proprietà dell’istituto scolastico per il quale lavorava, in Valtenesi. A segnalare gli ammanchi il dirigente scolastico che ha così dato il via alle indagini.

La Corte dei Conti ora chiede che gli importi sottratti in modo fraudolento vengano risarciti: 796.390,43 euro per il periodo 2007-2014 (denaro già versato dalla ex impiegata) ed altri 169.110,40 euro, per gli anni 2001-2006.

Come avveniva la frode? Secondo i giudici che hanno emesso la sentenza, la ex Dsga registrava nel giornale di cassa scolastico falsi mandati di pagamento in favore di terzi, mandati che venivano poi recuperati e incassati dalla donna.

Oltre alla 63enne, la Corte dei Conti ha condannato al versamento di 104mila euro al Ministero dell’Istruzione anche la banca presso la quale erano aperti i conti correnti.