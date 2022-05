Brescia, via Bonardi: il centro islamico si farà

Brescia. In via Bonardi sorgerà un nuovo centro islamico. L’avvio dei lavori è previsto per il prossimo autunno. Si tratta del terzo edificio destinato alla comunità islamica presente in città.

L’amministrazione comunale, al termine di un dibattuto iter, a breve firmerà la convenzione con il centro culturale Al Noor che realizzerà il luogo di culto per la comunità pachistana, con capienza massima di 400 persone.

Il luogo prescelto è la ex falegnameria di via Fratelli Bonardi, all’angolo con via Rampino. L’immobile è stato acquistato dall’associazione che vuole realizzare un luogo di culto con annessi spazi per la preghiera, uffici, didattica e ristoro.

Da tempo la Loggia aveva innescato una battaglia legale con Al Noor, temendo che la presenza della nuova moschea avrebbe comportato problematiche di tipo urbanistico nel quartiere, ma l’opposizione dell’amministrazione comunale è stata bocciata sia dal Tar sia dal Consiglio di Stato.

Nella convenzione urbanistica che verrà sottoscritta con l’associazione non sono presenti prescrizioni che riguardano vincoli di tipo igienico o sulla consumazione dei pasti (mense), che invece costituivano il nodo centrale dei precedenti ricorsi al Tribunale amministrativo.

Vengono indicate le norme di sicurezza e la capienza massima della struttura (441 fedeli).

Il Consiglio di Stato ha imposto che Al Noor debba reperire all’interno della struttura i parcheggi che mancano, dato che la disponibilità nella zona è solo di una quarantina di posteggi.

A questi verrà dedicato un intero capannone e l’area esterna di pertinenza.