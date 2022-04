Architettura, conservazione e paesaggio: i progettisti incontrano la Soprintendenza

Brescia. Gli architetti bresciani incontrano il soprintendente di Brescia e Bergamo, arch. Luca Rinaldi, per il primo di una serie di incontri di studio ed approfondimento su temi di prevalente interesse per la professione. L’incontro si terrà giovedì 5 maggio, alle ore 17, nella sede dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Brescia, in via San Martino della Battaglia 18, in città. Rappresenta il naturale esito di un percorso di condivisone attivato dall’Ordine con i propri oltre 2.300 iscritti, cui è stato inviato in via preliminare un questionario, per indicare i quesiti da sottoporre nell’occasione al Soprintendente e per segnalare suggerimenti su miglioramenti o semplificazioni da porre in atto per un più proficuo rapporto di collaborazione con l’ente che Rinaldi dirige. Da questo percorso è scaturita una sintesi di domande e proposte, che saranno poste e discusse nella serata, in un dibattito tra il soprintendente e il presidente dell’Ordine, arch. Stefano Molgora.

Al centro saranno i temi del rapporto tra architettura e conservazione, del ruolo della Soprintendenza quale primario interlocutore nel processo di progettazione e modifica di spazi ed edifici nel territorio e del progetto architettonico ed urbanistico, in relazione alla salvaguardia di aspetti e caratteri peculiari del paesaggio. Temi che sono particolarmente “caldi” e di stringente attualità, in questa fase storica che la città sta vivendo, in relazione alle trasformazioni urbanistico-strutturali in atto e anche in una visione strategica, sotto il profilo turistico e culturale, in vista dell’appuntamento con Brescia-Bergamo capitali della Cultura 2023. Il tutto con l’obiettivo di giungere ad una visione condivisa, utile e necessaria per tutti i soggetti che si occupano di costruire il futuro a beneficio della comunità e delle giovani generazioni, conoscendo e rispettando il passato.