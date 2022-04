“Capitali della cultura 2023: quale opportunità per i giovani?”, lunedì un convegno studentesco

Brescia. Lunedì 2 maggio si terranno in presenza al Centro Paolo VI di Brescia, gli Stati generali della rappresentanza studentesca “Brescia-Bergamo capitali della cultura 2023: quale opportunità per i giovani?”. Si tratta della terza edizione (seconda in presenza) della giornata di formazione e confronto organizzata dalla Consulta provinciale degli studenti di Brescia, in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale. All’iniziativa, che si svolgerà dalle 8 alle 14, sono invitati i rappresentanti degli studenti del Consiglio di istituto e della Consulta provinciale del territorio bresciano.

Il tema della giornata sarà affrontato in quattro tavoli di lavoro, dedicati alle 4 aree del dossier di Brescia-Bergamo capitali della cultura: La cultura come cura; La città natura; La città dei tesori nascosti; La città che inventa.

La mattinata avrà inizio con i saluti del presidente della provincia Samuele Alghisi; del dirigente dell’UST di Brescia Giuseppe Bonelli; seguiti dagli interventi della docente referente per l’UST della CPS Giuliana Fiini; del vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Brescia, Laura Castelletti e dell’assessore all’istruzione del Comune di Bergamo, Loredana Poli; del presidente della Consulta provinciale degli studenti di Brescia Lorenzo Lancini; della già docente referente della Consulta Antonella Greco e del già presidente della CPS e tutor della Consulta Mateo George Hernandez.

Seguiranno gli approfondimenti tematici con interventi di esperti e facilitatori, che aiuteranno gli studenti a comprendere e diventare parte attiva del tema di Brescia-Bergamo capitali della cultura 2023. I relatori saranno Francesco Castelli, primario di infettivologia agli Spedali Civili di Brescia; Giovanni Mori e il Simone Pepe, attivisti di Friday For Future Brescia; Roberta D’Adda, coord. settore Collezioni e Ricerca di Brescia Musei; Giuseppe Magro, presidente IAIA Italia.