Brescia, al posto dell’ex Ideal Standard un parco fotovoltaico

Brescia. E se l’ex Ideal Standard diventasse un “parco solare”? Un’area di 50mila (su 65mila) metri quadrati in una delle zone degradate di Brescia, quella tra via Milano e via Villa Glori, che diventerebbe una risorsa energetica a disposizione del quartiere (residenze ed attività commerciali).

E’ questo il progetto a cui sta lavorando la Idea Srl, società che ha acquisito l’ex area industriale e che vorrebbe realizzare il parco fotovoltaico.

Sette- otto mesi i tempi per la demolizione dell’ex fabbrica, una decina quelli per allestire il nuovo “paesaggio solare”.

La proposta è stata formalizzata nell’estate del 2021 e, nel febbraio di quest’anno, il Comune di Brescia, nella variante al Piano di governo del territorio (Pgt), ha cambiato destinazione alla zona, dando via libera al progetto su cui tra gli uffici tecnici del la Loggia e la società proprietaria dell’area sono in corso valutazioni per il piano d’intervento.

Secondo le disposizioni dell’amministrazione, la palazzina degli ex uffici, ricettacolo di senza fissa dimora, spacciatori e situazioni di degrado va immediatamente abolita, dispositivo a cui non è ancora seguita la attuazione poichè la Idea Srl vorrebbe effettuare le operazioni di demolizione in un solo momento, con un unico cantiere allestito per evitare la lievitazione dei costi.

Il parco solare dovrebbe “vedere la luce” entro il 2023.