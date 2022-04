Omicidio Campa, una pista dalle telecamere?

Grumello. Potrebbero essere le telecamere di videosorveglianza installate nella zona del delitto a fornire ai carabinieri del Comando provinciale e della scientifica di Bergamo la pista giusta per rintracciare l’uomo o la donna che ha ammazzato Anselmo Campa, l’imprenditore contitolare con i fratelli di una fabbrica, la Ttg di Cologne nel Bresciano, che è stato trovato cadavere mercoledì sera nel suo appartamento al terzo piano della palazzina di via Nembrini 56 a Grumello del Monte.

Nelle scorse ore i carabinieri hanno sentito amici, vicini, parenti e conoscenti della vittima. Campa, originario di Cividino di Castelli Calepio viveva da solo dopo essere stato sposato e separato due volte: aveva due figlie di 21 e 13 anni. Si sa che l’imprenditore era sul punto di cedere le proprie quote della Ttg, nella quale comunque non lavorava più da tempo.

Il corpo senza vita era in casa poco lontano dalla porta d’ingresso (che non era chiusa a chiave) e il fatto che non indossasse la giacca lascia spazio all’ipotesi che non stesse rientrando quando è stato assalito, ma che fosse già in casa. Questo fatto potrebbe smontare l’idea che l’omicida sia stato un ladro sorpreso nell’appartamento dal ritorno improvviso dell’imprenditore.

Se invece Campa conosceva il suo assassino e lo stava incontrando in casa, allora le ipotesi potrebbero essere riportate a una lite improvvisa, magari per motivi economici oppure sentimentali. L’omicida potrebbe essere fuggito subito dopo il delitto ed è difficile che nessuna telecamera di sorveglianza ne abbia registrato l’immagine.