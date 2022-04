Brescia. Il Punto Comunità e il Consiglio di Quartiere di Mompiano organizzano per giovedì 21 aprile alle ore 20.30 presso l’Oratorio di Mompiano in via Fontane 26 l’evento-spettacolo “Aspettando il 25 Aprile, serata di musiche, letture, storie di guerra e di pace”-

L’ingresso è libero fino ad esaurimento di posti, ma saranno comunque necessari Green pass rinforzato e mascherina FFP2.