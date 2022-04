1.800 giovani bresciani a Roma per papa Francesco

Brescia. Sono partiti in pullman all’alba di questo lunedì di Pasquetta i 1.800 giovani cattolici bresciani che, raccolti da una settantina di oratori tra città e provincia, hanno partecipato al grande raduno che ha portato a Roma, in piazza San Pietro, diverse decine di migliaia di ragazzi (le stime variano tra i 50 e gli 80 mila) accompagnati da vescovi ed educatori per salutare papa Francesco e ascoltare gli artisti dei quali è stata annunciata l’esibizione, tra i quali Blanco, il vincitore del festival di Sanremo originario di Calvagese della Riviera. “Un bel segno di speranza”, ha detto dopo la preghiera del Regina Coeli il pontefice. Si tratta del primo grande evento nazionale in Vaticano dall’inizio della pandemia.