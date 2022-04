Brescia, una pianta ed una panchina in ricordo di Luca Cottarelli

Brescia. Si è svolta sabato 9 aprile la commemorazione in memoria di Luca Cottarelli, vittima innocente della strage avvenuta a Urago Mella il 28 agosto 2006.

Nel parco Caduta del Muro di Berlino si è tenuto il ricordo con la piantumazione di un albero mentre una targa in ricordo è stata apposta su una panchina del parco.

Un’ iniziativa organizzata dalle associazioni Libera Brescia, il Circolo Acli di Urago Mella, Gente in Piazza e gli Amici della Pieve di Urago Mella, in collaborazione con il Consiglio di Quartiere, che riflette sul tema della lotta alla mafia.