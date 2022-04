No vax over 50: 33mila nel bresciano i sanzionabili

Brescia. Sono 25 mila le comunicazioni già mandate in tutta la Lombardia (e altre 16 mila in partenza) destinate agli over 50 che, allo scorso primo febbraio, risultavano “inadempienti” all’obbligo vaccinale.

Fino al prossimo martedì saranno 91.943 le comunicazioni che saranno inviate (597 mila a livello nazionale). Si tratta solo di una parte di quelle che, in tutto, dovrebbero riguardare la Lombardia: secondo l’ultimo report del governo, nella regione gli over 50 completamente scoperti dal vaccino (e non guariti dal Covid negli ultimi sei mesi e quindi protetti da anticorpi naturali) sono 252 mila.

La partenza delle sanzioni è stata annunciata con degli avvisi pubblicati ieri sui siti delle Ats e delle Asst regionali, a cui i cittadini dovranno fare riferimento per il loro specifico “caso”: avranno 10 giorni di tempo per dimostrare di essere in regola. La multa da 100 euro verrà emessa dall’Agenzia delle entrate, che è l’ente a cui il governo ha delegato il compito di sanzionare gli over 50 No Vax.

Nel Bresciano sono circa 33 mila gli over 50 che risultano inadempienti.

Tra questi, tuttavia, ci sono anche coloro che, sono esonerati dal vaccino per motivi di salute e, anche coloro che, nel frattempo, avendo contratto il Covid, risultano “coperti” dagli anticorpi.

A marzo l’Ader aveva ricevuto dal ministero oltre 10 mila codici fiscali di altrettanti bresciani che non risultavano vaccinati.

Per l’intera provincia di Brescia (Valcamonica esclusa) coloro che riceveranno l’avviso con la sanzione, potranno, per dimostrare di essere in regola perchè esentati o guariti, scrivere una Pec (posta elettronica certificata) all’indirizzo PEC protocollo.spedalicivilibrescia@legalmail.it oppure consegnarla personalmente all’Ufficio Protocollo dell’ASST Spedali Civili, in Piazzale Spedali Civili 1 Brescia.