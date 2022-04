Brescia, stuprata e rapinata in via Milano: aggressore arrestato

Brescia. Episodio di violenza nella serata di lunedì 4 aprile in via Milano a Brescia.

Una donna è stata rapinata e stuprata: l’aggressore, un cittadino di nazionalità nigeriana è stato individuato ed arrestato dalla Polizia Locale, la vittima si trova ricoverata in ospedale dopo la brutale violenza.

Attorno alle 22 di lunedì, la 29enne, che si trovava in zona alla ricerca di una dose di cocaina da acquistare è stata avvicinata dallo straniero, un 24enne irregolare e con precedenti (era appena stato scarcerato dopo aver scontato una condanna per stupro) che l’ha aggredita e trascinata dietro alcuni alberi nella zona del cimitero Vantiniano, dove ha consumato la violenza, derubando poi la vittima delle poche decine di euro che aveva con sè.

La ragazza, dopo l’aggressione, ha intercettato una pattuglia della Locale, raccontando l’accaduto: sul suo corpo le tracce evidenti della violenza subita, gli abiti strappati e la biancheria intrisa di sangue. Grazie alla descrizione fornita agli agenti, l’uomo è stato in breve identificato e fermato.

Deve rispondere di violenza sessuale e rapina.