Farmaci letali, Mosca: “Nessun paziente è stato abbandonato”

(red.) E’ in corso davanti alla Corte d’Assise di Brescia il processo a carico del medico 49enne cremonese Carlo Mosca, ex primario a Montichiari, nel bresciano, accusato di aver somministrato farmaci letali a tre pazienti ammalati di Covid, durante la prima ondata pandemica del 2020.

Nell’udienza Mosca si è difeso affermando che “nessuno dei pazienti è stato abbandonato al suo destino”.

Deve rispondere di pluriomicidio volontario. Nelle scorse udienze sono stati ascoltati diversi testimoni: gli infermieri e gli operatori sanitari che lavoravano nel pronto soccorso del nosocomio bresciano di cui Mosca era il primario facente funzione, i colleghi medici dell’uomo e, anche, i consulenti della Procura.

Sotto la lente alcuni farmaci che, secondo l’accusa, Mosca avrebbe somministrato a tre anziani pazienti, Angelo Paletti, Natale Bassi ed Ernesto Nicolosi, deceduti poco dopo il ricovero all’ospedale. Si tratta di medicinali che, se non utilizzati nell’immediatezza di una intubazione, portano alla morte il paziente, la Succinilcolina e il Propofol.

Mosca ha ammesso di avere chiesto che gli venisse portato il primo farmaco per Natale Bassi, ma che la richiesta non venne esaudita poichè gli venne comunicato che il paziente non era candidato all’intubazione. Venne quindi effettuata la pronazione dell’uomo sul lettino ospedaliero. Mosca si allontanò, queste la sue parole, e poco dopo venne richiamato perchè l’anziano ebbe un arresto circolatorio e morì.