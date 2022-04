Montisola, dal 1° aprile la tassa di sbarco costa il 50% in più

(red.) D questo venerdì 1° aprile costerà di più sbarcare a Montisola (Brescia). Entra infatti in vigore l’aumento del 50% della tassa di sbarco, precedentemente pagata 1 euro. Cinquanta centesimi in più che dovranno essere versati insieme con il biglietto del traghetto fino al suggestivo isolotto che sorge al centro del lago d’Iseo, meta di moltissimi turisti da sempre, frenati solamente dalle limitazioni imposte in questi due anni di emergenza sanitaria che avevano ridotto gli accessi.

Un incremento del balzello che era stato deliberato già a febbraio del 2021 dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fiorello Turla che l’ha definita una “decisone sofferta, ma inevitabile”. Dalla tassa, infatti, arrivano nelle casse comunali risorse indispensabili per il mantenimento dei servizi offerti a residenti e a visitatori, tra cui, anche, il servizio di pulizia e raccolta rifiuti.

In cinque anni la tassa di sbarco ha portato nelle casse del comune 2 milioni di euro. Una cifra considerevole, ma che comunque ha risentito dei minori flussi turistici nelle stagioni estive del 2020 e 2021.

Ora si guarda con più ottimismo, cessato lo stato di emergenza il 31 marzo 2022, alla prossima stagione estiva. Certo qualche critica non mancherà per questo aumento, ma il sindaco Turla ha voluto anche sottolineare che altre isole italiane hanno elevato la quota a 2,50 e fino a 5 euro per la stagione estiva.