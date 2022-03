Brescia, restyling autostazione: sei mesi di cantieri

(red.) Cambia il volto dell’autostazione dei pullman di Brescia. In via Solferino, a breve, si apriranno i cantieri per ospitare, tra sei mesi, tutte le corse delle linee extraurbane che lasceranno la “pensilina” circolare di via Togni, di proprietà di Arriva, che verrà destinata ad altro uso.

Il progetto di Brescia Infrastrutture è stato approvato dalla giunta comunale e presentato mercoledì in commissione mobilità. L’obbiettivo principale era di “riordinare” il servizio del Tpl, concentrandolo in un’unica area, così da renderlo più agevole per gli utenti, avvicinandolo anche, fisicamente, alla stazione ferroviaria, a quella della metropolitana, al bicinoleggio, al parcheggio e, anche, in prospettiva, al nuovo tram.

I lavori prenderanno il via ad inizio giugno, a scuole chiuse. Importo dell’intervento 2,5 milioni di euro: il progetto prevede Il progetto

prevede che il nuovo hub del trasporto pubblico extraurbano sia organizzato per tre “semicerchi concentrici”, ovvero: una corona interna per gli arrivi, due esterne per le partenze, con 18 stalli. Saranno dotati di pensile per riparare dalla pioggia, colorazioni diverse per indicare passaggi pedonali, partenze e arrivi dei mezzi, abbattimento delle barriere architettoniche per le persone disabili.

Nella prima fase dei lavori verrà modificata la viabilità per consentire il transito ed il parcheggio degli autobus in via Solferino: il passaggio

delle auto in direzione est-ovest) verrà ridotto a una sola corsia.

Alla partecipazione al bando hanno manifestato interesse 27 aziende: verrà scelta quella che presenterà il cronoprogramma più agile per la realizzazione ed ultimazione dei lavori.