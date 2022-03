Strage Cottarelli, niente Cassazione: il caso è chiuso

(red.) E’ definitiva la sentenza di conferma d’assoluzione di Salvatore Marino, coinvolto nella lunghissima vicenda giudiziaria della cosiddetta “strage di Urago Mella”, dove, il 28 agosto del 2006, vennero uccisi, nella villetta di via Zuaboni, Angelo Cottarelli, la moglie , Marzenna Topor e il loro figlio 16enne Luca.

Condannato all’ergastolo il cugino Vito Marino, deceduto in carcere, e a 20 anni Dino Grusovin, il sedicente architetto triestino che coinvolse nell’efferato triplice omicidio i due cugini trapanesi.

E’ diventata definitiva, infatti, nei giorni scorsi, la sentenza d’assoluzione del processo d’appello, la decima pronuncia giudiziaria per Salvatore Marino. Nelle motivazioni i giudici ravvisano che “nessuno dei collegi che si sono succeduti (…) è riuscito ad individuare quei riscontri individualizzanti rafforzati, necessari per corroborare le dichiarazioni di Grusovin circa la partecipazione di Salvatore Marino all’azione omicidiaria”, e che il “Pg, che, di fatto, ha richiamato nelle proprie conclusioni considerazioni già utilizzate dai precedenti giudici di appello e ritenute sempre insufficienti, secondo la Suprema Corte, a fondare, in riforma della decisione assolutoria di primo grado – una pronuncia di condanna di Salvatore Marino”.