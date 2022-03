Processo Bozzoli, in aula i consulenti di accusa e difesa

(red.) Ritorna in aula il processo per la morte di Mario Bozzoli, l’imprenditore 50enne di Marcheno (Brescia) scomparso nel nulla l’8 ottobre 2015 e per la cui morte è alla sbarra, unico imputato, il nipote Giacomo, figlio del fratello Adelio.

Nell’udienza che si è aperta mercoledì 30 marzo, sul banco dei testimoni ci sono i periti di parte.

A deporre, per la difesa, l’ingegnere Ugo Gecchelin cui era affidato il compito di verificare la corrispondenza tra le azioni dichiarate dall’imputato e le tempistiche occorse la notte della scomparsa dello zio.

Il lasso di tempo analizzato è quello che intercorre tra le 19.20 e le 19.24, ovvero nei dieci minuti successivi all’ultimo segnale inviato dal telefonino di Mario Bozzoli. La App contapassi installata sul telefonino di Giacomo indica che l’uomo ha compiuto 342 passi, poco meno di 300 metri, all’interno dell’azienda.

L’imputato aveva dichiarato infatti di essersi in un primo tempo allontanato dalla fonderia e di esservi rientrato dopo essersi accorto di avere dimenticato il cellulare su una ruspa. Quindi di essersi recato in ufficio, poi in bagno e di essere infine uscito dallo stabile.

Una verifica metodologica criticata dall’accusa che è stata però invitata dalla Corte a dotarsi di una analoga consulenza di parte.