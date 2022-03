Nelle scuole bresciane quasi 500 bambini ucraini

(red.) Sono già circa 500 (481) i bambini ucraini in fuga dalla guerra accolti nelle scuole bresciane.

In Lombardia sono 25.916 rifugiati presenti in accoglienza volontaria, di cui soltanto il 3% ha avuto bisogno dei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS), ovvero della rete di assistenza introdotta dalla Prefettura. Il restante è ospitato da privati o familiari.

Il numero di scolari inseriti nelle vari gradi di ordine e grado del bresciano è secondo nel territorio regionale: al primo posto Milano con 508 presenze; al terzo Varese (307) quindi Bergamo (228).

Agli istituti scolastici coinvolti nel progetto di accoglienza di bambini e ragazzi sono destinate anche le risorse statali per la gestione del supporto psicologico: 1300 euro per ogni scuola e 200 euro ad alunno per l’alfabetizzazione.

I tempi per l’accoglienza saranno molto dilatati: in primis le scuole punteranno alla socializzazione, quindi all’acquisizione delle prime competenze linguistiche in italiano e, in ultimo, sul prosieguo dei percorsi di formazione ed istruzione.

Ancora incerta, infatti, appare la permanenza dei profughi in Italia, e a settembre potrebbe essere rimodulato il progetto scolastico per i bambini ucraini costretti ancora a restare lontano dalla loro terra.