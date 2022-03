Dai giovani nuovi modelli di business con il Contest Futuro Sostenibile

(red.) Accompagnare le nuove generazioni verso modelli di business sostenibili e indirizzi di studio e professioni green. E’ questo l’obiettivo del “Contest Futuro Sostenibile” promosso dalla Camera di Commercio di Brescia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia e con gli organizzatori di “Futura Expo – Economia per l’ambiente” (kermesse sulla sostenibilità in programma presso il Brixiaforum dal 2 al 4 ottobre 2022).

L’iniziativa, presentata presso la sede dell’ente camerale, si inquadra nell’ambito dell’accordo di collaborazione siglato tra la Camera di Commercio e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia che, da tempo, hanno avviato una proficua collaborazione per lo sviluppo di progettualità volte a realizzare un “ponte” tra la formazione scolastica e il sistema imprenditoriale.

“Parallelamente all’importante lavoro di sensibilizzazione svolto nei confronti delle imprese”, commenta il presidente della Camera di Commercio, Roberto Saccone, “è necessario rivolgersi ai giovani che andranno a breve a intraprendere il proprio percorso lavorativo, rendendoli consapevoli che la tutela dell’ambiente si renderà possibile soprattutto grazie allo sviluppo delle nuove professioni “green”, sempre più ricercate dalle nostre PMI”.

In dettaglio, il “Contest Futuro Sostenibile” prevede un concorso cui sono ammessi a partecipare sino ad un massimo di 30 team formati da studenti della stessa classe di Istituti di scuola secondaria di secondo grado (uno o più team per classe) o da gruppi interclasse.

Ogni team dovrà elaborare idee progettuali (video, prodotti multimediali o grafici, elaborati multidisciplinari) attinenti ad una delle categorie (challenge) proposte nell’ambito del concorso, ovvero: agricoltura e tutela del territorio, costruzioni e green building, mobilità, turismo, innovazione, finanza e stat up.

In palio ci sono 6 premi da 2.000 euro per ciascuna categoria, più un premio finale da 3.000 euro che verranno conferiti da una giuria composta da esperti appartenenti al Comitato Scientifico di “Futura Expo”. I team vincitori saranno premiati il 2 ottobre 2022, proprio nel corso della manifestazione “Futura Expo”.

Ulteriori informazioni sul “Contest Futuro Sostenibile” e sulle modalità di partecipazione sono reperibili sul sito internet della Camera di Commercio www.bs.camcom.it.