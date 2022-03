Carol e il sogno di farsi “conoscere, al di là del mio personaggio”

(red.) Chi è Carol Maltesi la 26enne uccisa e fatta a pezzi da un vicino di casa che ne ha poi gettato i resti in un dirupo a Borno, nel bresciano?

Ventisei anni, Carol, conosciuta nel mondo dell’hard con il nome d’arte di Charlotte Angie, era per metà italiana e per metà olandese.

Seguita da oltre 35 mila follower su Instagram, dove si presentava come “mamma e viaggiatrice”, si era affacciata al mondo del porno dopo aver fatto uso della piattaforma soft core Only fans durante i primi periodi di lockown in cui il suo lavoro da commessa in una profumeria di Milano era diventato discontinuo, creandole difficoltà economiche.

In una delle ultime interviste pubblicate on line raccontava di aver lavorato prima come commessa per poi dedicarsi totalmente al mestiere di attrice porno. Avrebbe voluto, come raccontato da un’amica, trasferirsi a Praga per dare una svolta alla carriera.

La ragazza, che viveva a Rescaldina, comune dell’hinterland milanese distante 25 chilometri dal capoluogo lombardo, e madre di un bambino di sei anni che vive con il padre a Verona, avrebbe dovuto tenere uno spettacolo al Luxy Erotic Festival a Milano nel week end dell’11-13 marzo. Non si era presentata e il locale aveva allora ingaggiato un’altra ragazza.

Con il vicino di casa, reo confesso dell’omicidio, Davide Fontana, di professione bancario e food blogger per hobby, aveva avuto una relazione, poi interrotta, pare per volontà della ragazza stessa.

La sera dell’omicidio, risalente alla fine di gennaio, i due, per motivi non ancora noti, avrebbero litigato in modo acceso, un diverbio poi degenerato al culmine del quale il 43enne avrebbe colpito la ragazza alla testa con un corpo contundente, uccidendola. Quindi ne avrebbe sfigurato il volto bruciandolo, per non permettere l’identificazione e avrebbe nascosto il cadavere nel freezer dell’abitazione (ora posta sotto sequestro dagli inquirenti), della donna.

Solo successivamente lo avrebbe sezionato per disfarsene poi gettandolo in un dirupo a Paline di Borno, luogo che il presunto omicida avrebbe frequentato in passato durante un periodo di vacanza.

In un video su Instagram di un paio di anni fa, Carol Maltesi raccontava, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, delle critiche subite da parte di altre donne sul suo modo di essere madre di un bimbo piccolo, giudicata per i suoi atteggiamenti o per le foto disinibite pubblicate dai social, reputando grave, dal punto di vista psicologico, “la mancanza di rispetto tra noi donne in primis”.

La sua carriera nel mondo del porno era nata durante il lockdown del 2020: la 26enne caricava i suoi filmati sulla piattaforma Onlyfans. Poi era entrata a far parte del mondo hard, senza farlo sapere alla famiglia, per metà olandese, allontanandosi da molti amici e amiche che non avevano condiviso la sua scelta.

“In Italia”, aveva spiegato in un’intervista a Il Mondo delle vip , “non viene ancora riconosciuto come un lavoro serio: ma che differenza c’è tra un’attrice hard e un’attrice normale? Se una donna interpreta un’assassina lo è anche nella vita reale? Lo stesso accade per noi”. Aveva un sogno: “Farmi conoscere per quel che sono, al di là del mio personaggio”.