(red.) Mercoledì 30 marzo, alle 20.30, nel teatro parrocchiale di Buffalora, il Consiglio di quartiere e il Circolo Acli di Bettole-Buffalora, in collaborazione con il Comune di Brescia, presenteranno il progetto “Adesso piantala. Brescia sostenibile tra natura e partecipazione”.

L’iniziativa intende potenziare la presenza di alberi nel territorio per dare un piccolo ma significativo contributo al miglioramento delle condizioni ambientali del quartiere e, quindi, della qualità della vita nella nostra città.

Chiunque voglia partecipare in modo attivo potrà adottare, attraverso una libera donazione, gli alberi che verranno piantati: il fondo costituito servirà ad acquistare alberi a prezzi di costo e a piantarli, per un primo lotto di intervento, a Buffalora in via Seriola (circa 27 alberi).

Sarà il primo passo, previsto per il prossimo autunno, per dare una mano al pianeta.

Alla serata interverranno Stefano Armiraglio, botanico e direttore del Museo di Scienze Naturali di Brescia, nonché membro del Comitato Scientifico del Parco delle Cave, Graziano Lazzaroni, dirigente del settore Verde del Comune di Brescia e direttore del Parco delle Cave e Marco Tononi, geografo ricercatore presso l’Università degli Studi di Brescia. Questa serata è inoltre inserita nella serie di iniziative promosse dall’Acli di Buffalora in merito all’Agenda ONU 20/30 sui cambiamenti climatici.

Per maggiori informazioni o per aderire al progetto è possibile scrivere all’indirizzo mail: cdqbettolebuffalora@comune.brescia.it oppure recarsi al Circolo Acli di Buffalora ogni mercoledì dal 6 aprile, dalle 18 alle 19.