Borno, da un tatuaggio l’identità della donna fatta a pezzi?

(red.) E’ un mistero fittissimo quello che avvolge il ritrovamento del corpo di una donna, sfigurato, fatto a pezzi e congelato e quindi gettato in un dirupo a Paline, frazione di Borno, nel bresciano.

Nei quattro sacchi neri utilizzati per raccogliere i resti martoriati, gli inquirenti sperano di poter trarre elementi utili all’identificazione della persona, una donna di costituzione minuta, dall’età apparente di 35-50 anni, capelli scuri, unghie delle mani laccate color lilla. Se le impronte digitali non hanno dato alcun riscontro nella banca dati delle forze dell’ordine (non trattandosi dunque di una persona pregiudicata o nota alla giustizia), le analisi del Dna comporteranno tempi di attesa più lunghi e anche il vaglio delle eventuali denunce di scomparsa non avrebbe ancora portato a risultati ritenuti attendibili.

Chi è questa donna? Da dove viene? Perchè è stata uccisa e quando? Da chi? Tutti interrogativi finora senza risposta, in un giallo che è un rompicapo fin dal luogo stesso del ritrovamento, una strada che dal paese dell’Alta Valcamonica porta alla Val di Scalve, nella Bergamasca.

Un punto, quello in cui mani misteriose hanno gettato i quattro sacchi dell’immondizia in cui erano suddivisi i resti, sezionati in 15 piccole parti, che è molto frequentato dalla gente del posto, meno da chi non conosce la zona.

E proprio da un allevatore del posto sono state trovate, domenica pomeriggio, quelle grosse buste che l’uomo, pensando si trattasse della “solita” immondizia, ha cercato di recuperare, scoprendo così l’orrore.

Per chi abita a Borno e dintorni l’autore dell’ abbandono del corpo non sarebbe della zona: avrebbe infatti cercato di nascondere i resti in modo più accurato e non lasciandoli in vista nel burrone, a pochi metri dal fronte strada. A meno che, questa è un’altra ipotesi, chi lo ha fatto non volesse farli ritrovare.

Già, ma perchè? Fino a quel momento il delitto, in qualunque modo e luogo fosse avvenuto non era stato scoperto e il corpo della vittima sarebbe stato tenuto a lungo conservato in un posto che ne ha mantenute più o meno intatte le caratteristiche, tramite il congelamento.

Perchè disfarsi del cadavere proprio ora? E perchè proprio sulle montagne bresciane, in un luogo non particolarmente impervio e comunque frequentato?

Alcune risposte gli inquirenti sperano possano arrivare dai tatuaggi presenti sul corpo della sconosciuta che potrebbero fornire un qualche indizio. E se, al momento, c’è il massimo riserbo sull’indagine in corso, tuttavia gli investigatori potrebbero decidere di far conoscere eventuali segni o disegni impressi sulla pelle della donna ancora senza un nome.

Intanto, la comunità di Paline ha organizzato un momento di raccoglimento, dopo la S. Messa delle 15 alla chiesa di S. Anna, per portare un mazzo di fiori sul luogo del macabro ritrovamento.