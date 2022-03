Ricatto sessuale al sacerdote: due condanne e tre rinvii

(red.) Sono due le condanne per il ricatto a sfondo sessuale perpetrato ai danni di un sacerdote di Brescia ad opera di cinque ventenni di nazionalità rumena e che avrebbe fruttato al gruppetto 170mila euro, versati dal prete, un 60enne parroco della città, per evitare che un filmato hard che lo ritraeva in intimità con uno di loro diventasse di pubblico dominio.

Uno dei ragazzi imputati è stato condannato ad una pena di 5 anni e mezzo e un altro a 4 anni e 8 mesi. Altri tre imputati, tuttora latitanti, sono stati rinviati a giudizio.

La pubblica accusa aveva chiesto 8 e sei anni di reclusione e tre rinvii a giudizio. Le imputazioni sono, per tutti, di estorsione pluriaggravata e revenge porn.

Due dei romeni finiti alla sbarra hanno scelto il rito abbreviato (che consente uno scontro di un terzo della pena), mentre i restanti, ancora irreperibili, di andare a dibattimento (il prossimo 20 maggio).

Secondo quanto emerso uno dei giovani, un 22enne, all’inizio del 2020, avrebbe avvicinato il sacerdote fingendo di essere in stato di necessità e, una volta carpita la sua fiducia ed allacciato un rapporto più stretto, sarebbe entrato in intimità (anche fisica) con l’uomo di chiesa, filmato dai complici del 22enne durante gli incontri hot. Con il video in mano i ricattatori avrebbero estorto, in diverse tranche, 170mila euro, finiti (e poi scomparsi) su conti correnti romeni e che gli inquirenti stanno ancora tentando di recuperare.

Il sacerdote ricattato si è poi rivolto alla Polizia Locale di Brescia raccontando i fatti ed è quindi scattata l’indagine che ha portato all’identificazione ed all’arresto dei presunti responsabili.