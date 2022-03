Giornata vittime del Covid, “Non abbassare la guardia per onorare gli scomparsi”

(red.) “Oggi che il Covid sembra passato in secondo piano date le notizie sulla guerra, è ancora più importante coltivare la memoria delle vittime della pandemia e il sacrificio degli operatori sanitari. Un modo per non abbassare la guardia dato che il virus è ancora presente, ma soprattutto guardare al futuro pensando a un’organizzazione sanitaria migliore e a tutelare imprese e lavoratori per favorire la ripresa economica”.

Lo dichiara Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in Consiglio Regionale, intervenuta oggi a Brescia in occasione della cerimonia di commemorazione delle vittime del Covid.

“La tragedia che in due anni ha causato migliaia di vittime e che ha visto Brescia pagare un contributo altissimo – prosegue Viviana Beccalossi – ci ha prima spiazzato scoprendoci fragili, ma ha anche alimentato uno straordinario spirito di solidarietà, facendo emergere, nel momento più buio, anche i migliori aspetti della nostra società. Penso al lavoro di chi in piena pandemia ha continuato a fare funzionare il Paese: dai soccorritori e volontari delle associazioni alle forze dell’ordine, dai dipendenti dei supermercati a quelli delle pubbliche amministrazioni e delle aziende. Voltare pagina si deve e si può, senza però mai dimenticare chi non ce l’ha fatta”.