Giornata per le vittime del Covid: le celebrazioni a Brescia

(red.) Venerdì 18 marzo si celebra la “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus”.

Alle 11, al Cimitero Vantiniano, si tiene la Commemorazione alla presenza del Sindaco Emilio Del Bono, del Vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada e dei rappresentanti di tutte le professioni sanitarie in prima linea nei mesi della pandemia. Secondo le statistiche, nel bresciano le vittime sono state, finora, 4.719.

Alle 20.45, all’Auditorium San Barnaba (corso Magenta 44), l’Orchestra Bazzini Consort esegue la Pavane Op. 50 in fa diesis minore di Gabriel Fauré e la Sinfonia n.40 K550 in sol minore di Wolfgang Amadeus Mozart. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, a partire dalle 20.

Al Nuovo Cinema Eden, alle 19, la proiezione di “Io resto”, il documentario di Michele Aiello girato all’Ospedale Civile di Brescia durante la prima ondata del Covid. Anche a Ome il documentario viene presentato, alle 20.30, nel cinema Santo Stefano.