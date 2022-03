Brescia, Camozzi in Formula Uno con Alfa Romeo

(red.) Il Gran Premio del Bahrein in programma domenica 20 marzo sarà il primo appuntamento pubblico della nuova partnership tra Camozzi Group e Alfa Romeo F1 Team ORLEN, il team gestito dalla Sauber Motorsport. Si tratta di una partnership duplice, sia tecnologica che sportiva, fondata sull’impegno delle due società a stabilire collaborazioni e condividere sinergie all’insegna dell’eccellenza.

Camozzi, un nome con una lunga esperienza di successo nel mondo della Formula 1, vanta competenze industriali in un’ampia gamma di settori, dalla produzione additiva alla meccatronica, fino alla modellizzazione dei processi produttivi. Il know-how di Camozzi si è legato non solo al prestigio di Alfa Romeo F1 Team ORLEN, ma anche ai progetti di Sauber Technologies, società del Gruppo Sauber dedicata a esportare nel mondo delle imprese le tecnologie generate dal lavoro in Formula 1.

L’accordo di partnership prevede anche un programma di scambio di talenti e conoscenze, attraverso la creazione di un laboratorio di sviluppo congiunto (Joint lab) che coinvolge il Centro di ricerca Camozzi (CRC) a Milano, in Italia, e la sede Sauber Technologies a Hinwil, in Svizzera.

Il marchio Camozzi sarà presente sulle prese d’aria dei sidepod delle vetture C42 del team, guidate da Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, così come nei garage del team, sui caschi e su altri asset del team Alfa Romeo F1 Team ORLEN.

“Il Gruppo Camozzi”, ha detto Frédéric Vasseur, Team Principal di Alfa Romeo F1 Team ORLEN, “è una scelta naturale per noi: hanno una lunga storia di successo in Formula 1 e comprendono le nostre esigenze e necessità di precisione ed eccellenza. Inoltre, vediamo molti potenziali collegamenti tra il loro lavoro e quello di Sauber Technologies, una società del Gruppo Sauber. Queste sinergie sono al centro dei progetti congiunti che andremo a realizzare con il Gruppo Camozzi, oltre a promuovere una nuova generazione di ingegneri e ricercatori di talento”.

“Camozzi”, ha spiegato Lodovico Camozzi, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Camozzi, “è un gruppo che ama le sfide tecnologiche d’eccellenza e la Formula 1 è il luogo ideale per presentare al mondo un prodotto a contenuto tecnologico. L’idea di diventare partner di Alfa Romeo F1 Team ci ha conquistato non solo per il loro progetto sportivo, ma anche per il loro approccio all’innovazione e per la strategia che stanno attuando con il mondo delle imprese attraverso Sauber Technologies. Siamo perciò entusiasmati dall’opportunità di correre con loro e di sviluppare progetti insieme”.