Brescia su due ruote con la “Notte Blu in Bici”

(red.) Per promuovere la mobilità ciclistica non basta disporre di infrastrutture adeguate. Occorre sostenere l’utilizzo della bicicletta nella vita di tutti i giorni, sensibilizzare sui temi della sicurezza stradale, del rispetto reciproco tra biciclette e altri utenti della strada. Occorre dunque lavorare tanto sul piano infrastrutturale quanto su quello culturale.

Con la realizzazione del Biciplan, il piano/programma comunale della mobilità ciclistica previsto dalla legge quadro sulla ciclabilità (legge 11 gennaio 2018 n. 2), Brescia potrà soddisfare meglio la voglia dei cittadini di muoversi in maniera libera, flessibile e sana, facendo così tesoro di quanto emerso dall’ascolto della cittadinanza in occasione del sondaggio pubblico promosso l’autunno scorso, che ha registrato oltre 3500 partecipanti.

In occasione di workshop con esperti e portatori d’interesse sono stati quindi definiti tonalità e layout del nuovo brand Bici Brescia e il suo claim libera, flessibile, sana che oggi viene presentato alla città.

Con l’ambizione di sensibilizzare maggiormente la cittadinanza e promuovere l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti in città, il Biciplan delineerà iniziative ed eventi da programmare.

Come primo appuntamento di lancio della campagna l’Amministrazione comunale promuove la Notte Blu in Bici, in collaborazione con Brescia Mobilità e con il mondo associativo (Fiab, Legambiente e Fridays For Future), in programma sabato 19 marzo in piazza della Loggia, alle 16.

Sarà l’occasione per presentare alla città il servizio “Punto Mobilità”: tecnici esperti delle due ruote e dei servizi di mobilità cittadini risponderanno a tutte le domande che riguardano la mobilità di Brescia.

Inoltre, i ciclisti potranno sottoporre la loro bici a un check up gratuito che includerà anche piccole riparazioni sul posto, quando possibile.

Ci sarà spazio anche per giochi e attività organizzate e promosse da diverse associazioni: biciclettate per bambini (Bimbimbici/Kidical mass), una mostra di biciclette storiche e il concorso di corsa lenta in bici “Pedalento”.

Alle 19.30 si terrà la premiazione del ciclista più creativo e alle 20 avrà inizio una pedalata notturna tra le vie del centro storico cittadino.

Tutti i partecipanti in bici saranno omaggiati di un braccialetto riflettente di Bici Brescia.

Oltre alla realizzazione di nuovi percorsi e all’installazione di una segnaletica di indirizzamento innovativa e specifica per la mobilità ciclistica, nei prossimi mesi saranno programmate numerose iniziative di promozione della ciclabilità urbana, d’intesa anche con le istituzioni scolastiche e i mobility manager aziendali.

Si raccomanda ai ciclisti di indossare il casco e di utilizzare una bicicletta munita di luci notturne. È richiesto a tutti l’utilizzo della mascherina e il mantenimento del distanziamento minimo in osservanza delle misure di prevenzione dal contagio.

L’intero programma della Notte blu in bici è disponibile sul sito web www.comune.brescia.it/biciplan.