Truffe della “zona rossa”, a Desenzano e Cellatica la regia

(red.) Nuova operazione della Guardia di Finanza di Padova per una serie di truffe iniziate nel periodo del lockdown e delle zone rosse, con l’emissione di tre misure cautelari ed il sequestro di proventi illeciti per quasi 4 milioni di euro e che hanno coinvolto anche il bresciano.

Si tratta di una nuova tranche dell’indagine “Zona Rossa”, operazione dei finanzieri di Padova che lo scorso settembre aveva colpito dei truffatori che sarebbero collegati al clan “Mazzei” di Cosa Nostra che approfittando del lockdown e delle zone rosse acquistavano prodotti di vario genere, dall’agroalimentare ai prodotti di elettronica, senza però pagarli. Sessantaquattro le truffe messe in atto dal gruppo, a danno di aziende dislocate in tutto il territorio nazionale.

Dopo la prima indagine il gruppo aveva spostato la sede operativa dalla provincia di Padova nel bresciano, a Cellatica e Desenzano, ma le modalità non erano mutate.

Ai venditori venivano infatti presentate credenziali alterate, che li facevano risultare buoni pagatori. Ricevuta la merce il pagamento però non veniva effettuato ed il materiale rivenduto fuori dagli ordinari circuiti commerciali. Complessivamente, queste truffe hanno un controvalore di oltre 3,7 milioni di euro.

Nei guai sono finiti il rappresentante legale di un centro di elaborazione dati, per il quale sono stati disposti gli arresti domiciliari, e due compratori per i quali è stato disposto l’obbligo di firma quotidiano.

Il materiale sequestrato è stato in parte rivenduto ed il ricavato utilizzato per rifondere i truffati, in parte (i beni alimentari) ceduto ad associazioni benefiche.