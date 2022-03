PC o Notebook: guida alla scelta di Yeppon

(red.) Serve un nuovo computer? Il tuo vecchio PC è arrivato al capolinea? Nessun problema: oggi con l’aiuto di Yeppon.it ti aiutiamo a scegliere quello giusto per te chiarendo anche la differenza tra l’opzione portatile e quella fissa, nota come PC desktop. Partiamo da un dato: le vendite dei notebook hanno ormai ampiamente superato quelle dei computer fissi. Come mai?

Flessibilità, possibilità di poter lavorare da qualsiasi luogo ma anche voglia di dotarsi di uno strumento leggero e trasportabile sono solo alcune delle buone ragioni, ma questo non significa che i PC fissi siano completamente da scartare.

Come per ogni decisione esistono molteplici risposte e non una sola verità per la quale sia meglio l’una o l’altra opzione. Se dai uno sguardo a tutti i PC in offerta nello shop di Yeppon potrai notare che le proposte sono tantissime e che spaziano tra opzioni a basso costo e soluzioni più efficienti in base all’utilizzo che ne farai. In altre parole ti stiamo suggerendo di compiere una scelta rispetto al motivo per cui ti serve un PC.

Il PC portatile

Il PC portatile è ideale per chi desidera uno strumento flessibile da portare sempre con sé e, quindi, per lavorare o studiare fuori casa, in treno, in co-working o all’università. Sono modelli leggeri, che non necessitano di particolari complicazioni per il trasporto e che siamo soliti utilizzare ovunque, dalla scrivania al letto quando abbiamo voglia di guardare una serie TV a fine giornata.

Ovviamente sono dispositivi dalle prestazioni non indicate per svolgere operazioni complesse come videogiochi che richiedono schede grafiche costose. Il portatile è un dispositivo a blocco unico i cui pezzi risultano anche più complessi da sostituire in caso di guasto.

Il PC fisso

Il PC fisso, invece, si compone di più componenti tra cui il case e lo schermo. Deve essere posizionato in una zona stabilita a monte per cui non è pensato per essere spostato continuamente. Di conseguenza richiede una scrivania apposita per ospitare case, tastiera, mouse e monitor.

Per quel che riguarda i prezzi, il PC fisso può costare anche meno di un portatile ma, se consideri anche l’acquisto delle altre periferiche, il costo si andrà ad eguagliare. Se ti occorre un PC fisso per il gaming andrai a spendere comunque una cifra di gran lunga superiore a quella del portatile, se non altro per procurarti periferiche di valore e con performance adeguate al tipo di funzionamento.

Pro e contro da valutare

Chiaramente l’hardware del fisso è di norma più potente di quello del portatile ma questo significa anche che è più ingombrante. Inoltre, come specifica lo staff di Yeppon.it – ecommerce autorevole di informatica – i pezzi per la manutenzione richiedono meno laboriosità durante le operazioni di sostituzione e, quindi, anziché cambiare case potrai via via sostituire i prezzi. Sul lungo periodo l’opzione risulta essere un investimento più stabile.

Fin qui ti abbiamo illustrato le principali differenze tra l’una e l’altra opzione con i vantaggi e gli svantaggi che ognuna di esse comporta. A questo punto sei tu a stabilire quale delle due soluzioni sia la migliore in base al tipo di utilizzo che fai del PC e al posto in cui sei solito utilizzarlo maggiormente. Se lavori al computer in remoto o se sei un libero professionista che lavora da casa o dal proprio ufficio, per esempio, entrambe le opzioni sono sempre indicate.

Per gli studenti, magari, sarebbe preferibile optare per il notebook portatile così come il fisso sarà indicato per postazioni da ufficio destinate a rimanere tali ed invariate nel tempo. Grazie alle attuali innovazioni troverai computer fissi e portatili per ogni esigenza di prestazioni e di prezzo per cui anche quanto sei disposto a spendere è uno dei valori di cui tener conto.